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ABD’den flaş ilaç açıklaması: Corona tedavisinde net bir etkisi var

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Remdesivir adlı antiviral ilacın corona virüsü tedavisinde "net bir etkisi" olduğunu söyledi. Fauci, "Veriler, Remdesiviri'n iyileşme süresi üzerinde net, önemli ve olumlu bir etkisi olduğunu gösteriyor. Bu durum ilacın virüsü engelleyebildiğini kanıtlıyor" ifadesini kullandı.

23:52 -
Haberler Sağlık
ABD’den flaş ilaç açıklaması: Corona tedavisinde net bir etkisi var

Daha önce corona virüsü salgınının ortaya çıktığı Çin’de yapılan bir araştırmada, Remdesivir’in “önemli bir klinik yarar sağlamadığı” sonucuna varılmıştı. Ancak Fauci’ye göre ABD’de yapılan bir başka araştırmada ilacın olumlu etkileri görüldü.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Remdesivir’in üreticisi Gilead Sciences adlı şirketin, ilacın ilk hedeflerine ulaştığını açıklamasından sonra konuşan Fauci, ilacın corona virüsünü engellediğini söyledi.

“İLACIN VİRÜSÜ ENGELLEYEBİLDİĞİ KANITLANDI”

Fauci “Veriler Remdesiviri’n iyileşme süresi üzerinde net, önemli ve olumlu bir etkisi olduğunu gösteriyor” dedi ve bunun “bir ilacın virüsü engelleyebildiğini kanıtladığını” söyledi.

Fauci’nin başkanlığını yaptığı enstitünün, ilacın sonuçlarına ilişkin bir çalışmayı yakında yayınlayacağı belirtildi. Çalışmada ilacın coronaya karşı sonuç verebildiğini gösteren ilk çalışma olabileceği ifade edildi.

Fauci, yeterince denek bulunamadığı için erken son verilen Çin’deki araştırmanın ise “yeterli bir çalışma olmadığını” söyledi. ABD’deki çalışma, Remdevisir üzerine yapılan en geniş katılımlı araştırmaydı.

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Son güncelleme: 00:02 30.04.2020
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