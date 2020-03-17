Aile Sağlığı Merkezleri corona virüs salgınına hazır mı?

Corona virüsü vakaların ülkemizde de görülmesi sebebiyle olağanüstü önlemler alınıyor. Halk sağlığı açısından önemli bir merkez olan ASM’lerin ise bu süreçte önemli bir yeri var. Ancak AHEF Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada yeterli önlemlerin alınmadığına dikkat çekiliyor.

Aile sağlığı merkezlerinin yoğunluk sebebiyle daha çok dezenfekte edilmesi gerektiğini belirten AHEF şu uyarılarda bulundu:

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Çin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla komşu ülkelerimize kadar yayılan, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından da Pandemi tanımlaması ile kıtalararası yayılımı kabul gören Covid-19 Corona virüsü salgını kapsamında tüm sağlık kuruluşları gibi Aile Hekimleri de olağanüstü çabayla çalışmaya, halkı bilinçlendirmeye devam ediyor.

AHEF halkımızın temas sonrası el hijyenine önem vermesi şüpheli durumda neler yapması konusunda gerek medya gerekse afişleri ve sahadaki 25.000 Aile Hekimiyle sağlık okuryazarlığının gelişmesinde, koruyucu uygulamaları ve teşhis imkanlarını sonuna kadar kullandığını bildirdi.

Bu süreçte tüm özverili çalışmalarına rağmen bazı konularda hala sıkıntılar yaşandığına AHEF Yönetim Kurulu tarafından yapılan bir açıklamayla dikkat çekildi. Açıklamada süreçle ilgili aksaklıklar şöyle sıralandı:

1- Halkımızın sağlığı için belediyeler tarafından toplu taşıma ve toplu yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi adına yapılan toplumsal ilaçlama işlemlerini olumlu buluyoruz. Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) riskli hastalar ve gerekli dezenfeksiyon işlemleri eksik kaldığında yayılım hızını arttıracak merkezlerden biridir. Her ne kadar bu konuda Aile Hekimleri gereken hassasiyeti gösterseler de yaşanılan salgın nedeniyle hasta sirkülasyonunun arttığında yeterli olmayabilir. Bu nedenle söz konusu olan ilaçlama işlemini halkımızın sağlığını koruma amaçlı olarak bu dönemde düzenli bir şekilde ASM’leri de kapsamasını istiyoruz.

2- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işverenler çalışanlarının koruyucu ekipmanını vermekle yükümlüdür. Aile Hekimleri son durumda maske, eldiven gibi kişisel dezenfeksiyon malzemelerindeki fahiş fiyat artışından dolayı kişisel koruyucu ekipmanlarını temin edememektedir. Bu konuda Bakanlığımızla iletişime geçmemize rağmen herhangi bir malzeme temini olmamıştır. Büyük özveriyle çalışan Aile Hekimleri salgına karşı en riskli çalışanlardandır ve kendileri risk altındadır. Yurt dışında salgında hastalanan ve ölen meslektaşlarımızın durumumu öğreniyoruz ve bu durum çalışanlarda moral ve motivasyonu azaltmakla beraber bu riskli ortamda olağanüstü çaba göstermeye devam ediyoruz. Bir an önce koruyucu ekipmanlarımızın temini ve dağıtımını istiyoruz.

3- Mevcut salgında Bakanlığımızın toplumsal olarak aldığı önlemleri önemsiyoruz. Okulların tatil edilmesi bu anlamda çok yararlı olmakla birlikte okul sağlığı programı kapsamında öğrencilerin sağlık taramalarının devam etmesinin salgın riskini arttıracağını düşünüyoruz. ASM'de Covid-19'a karşı herhangi bir tanı kiti yok. Yani hastalığın başlangıç aşaması mevsimsel soğuk algınlığı grip benzeri semptomlar gösterir. Bu aşamada Aile Hekimine başvuran hastanın bekleme alanında hastalığı diğer hastalara bulaştırma riski çok yüksek. Sağlık talebi ile gelen hasta diğer hastalara bulaşma riski ile onların aracılığı ile de ev halkına bulaşmasına ve hastalığın yayılımına neden olabilir. Bu anlamda mevcut Okul Sağlığı Tarama Programının salgın önlemleri kapsamında ertelenmesini talep ediyoruz.