Anksiyeteye karşı 8 etkili tüyo

CovId-19 vakalarındaki artış, virüs yakalanma korkusu, bu süreçte kişilerin yakın çevrelerinde salgın sebebiyle kayıpların oluşması ya da virüsle ilgili belirsizlik gibi nedenler kaygı bozukluğuna (anksiyeteye) neden oluyor…

‘Belirli düzeylerdeki kaygı ve korku hayatta kalabilmemiz adına önlem almamızı sağlıyor. Ancak giderek artarsa bize zarar verebiliyor' diyen Cansu İvecen, toplumda yaygınlaşmaya başlayan bu sorunla başa çıkma yollarını şöyle sıraladı:

DÜZENLİ UYUYUN

Uyku düzeninize dikkat edin. Bağışıklık sisteminin güçlü olması corona virüsüne karşı koruyucu etkiye sahiptir. Bu yüzden mevsiminde sebze ve meyve tüketmek, zararlı alışkanlıklardan uzak durmak ve belli bir uyku düzeni oluşturmak önemlidir.

NEFES EGZERSİZİ YAPIN

Kaygı nedeniyle oluşan fiziksel belirtileri azaltmak ve önlemek adına gün içinde burundan 1 kez nefes alıp, birkaç saniye bekledikten sonra ağızdan 3 seferde verme şeklinde egzersiz yapmak bedenle beraber zihnin de dinginleşmesini sağlar.

GÜNLÜK RUTİNİNİZE DEVAM EDİN

Bu süreçte enfekte olmakla ilgili bedeni tarama, ateş ölçümü, internetten araştırma yapma gibi girişimlerde bulunmak yerine gereken önlemleri alarak günlük yaşantınıza devam etmeniz, kaygıyı içe yönlendirip panik duygusunun artmasına engel olur.

GÜVENİLİR KAYNAKLARDAN BİLGİ ALIN

Yaşanılan süreçte artan kaygı ile beraber kişinin olumsuz haberlere yönelip, bilgileri güvenilir olmayan kaynaklardan alması, yaşanılan belirsizlik ve tehlike durumuna karşı daha duyarlı hale gelmesine yol açar.

KONTROL EDEBİLECEĞİNİZ NOKTALARI DÜŞÜNÜN

Virüsün bulaşması, ne zaman biteceği, sevdiklerinize zarar gelebileceği gibi olasılık içeren düşüncelere odaklanmak yerine kontrol edebileceğiniz konulara odaklanmanız kaygınızı azaltır.

GEÇMİŞİ HATIRLAYIN

Geçmişte yaşadığınız ve kaygı duyduğunuz farklı birçok olayı düşünün… Bu gibi durumlarla o zaman nasıl başa çıktığınızı şu anki durumla kıyaslamanız, sürecin kalıcı olmadığını fark etmenizi sağlar.

EGZERSİZ YAPIN

Evde ya da dışarıda düzenli yapılan egzersizin, fiziksel ve fizyolojik sağlığınızla birlikte psikolojik olarak iyilik halinize de olumlu etkileri vardır.

DİKKATİNİZİ DIŞA ODAKLAYIN

Kaygı hissettiğiniz durumlarda dikkatinizi başka bir yöne çevirin. Örneğin aromalı bir şeyler tatmanız dikkatinizi dışa odaklamanıza ve oluşan kaygıyı yönetmenize fayda sağlar.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Kaygı bozukluğu; nefes darlığı, çarpıntı, aşırı endişe, panik duygusu ve uyku bozukluğu gibi belirtiler gösterir.