Aşırı kiloluysanız corona virüsüne dikkat

New York Üniversitesi'nin ABD'deki en büyük Covid-19 araştırması, obeziteyi New York hastanelerindeki corona enfeksiyonunda ileri yaştan sonra en büyük risk faktörü olarak buldu.

Bu nedenle mutlaka test pozitif obez hastaların yatırılarak yakın olarak takip edilmesi gerektiğini bildirdiler. Yine Hollanda Yoğun Bakım Derneği Başkanı Diederik Gommers, yoğun bakımdaki corona hastalarının yaklaşık yüzde 80'inin fazla kilolu olduğunu belirtti.

Ülkemizdeki verilerde tam olarak incelenmese de hastanelerimizdeki tablo diğer ülkelerden farklı değil. Hastalık bağışıklığı iyi olan insanlarda ve gençlerde şikayet göstermeden bile geçmekte iken yüzde 15 pozitif coronalı hastaneye yatabilmekte bunlar içerisinde 65 yaş üzeri çoğunluk şeker hastası, yüksek tansiyon ve onunla birlikte görülen obezite nedeniyle vefat etmektedir.

ÖNEMLİ TAVSİYELER

Corona virüsü için akciğerlerde giriş kapısı olan ACE-2'nin, yağ hücrelerinde daha fazla bulunduğu Dr. Jia tarafından yakın zamanda gösterilmesi obezlerde artmış yağ kitlesinin bulaş riskini artırabileceğini düşündürüyor.

Bu durum obezlerde hastalığın daha şiddetli seyretmesini açıklayabilir. Obezitesi olanlar genel tedbirlere bu dönem daha çok dikkat etmeli, kilo vermeye çalışmalıdır.