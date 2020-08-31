Bilim Kurulu Üyesi: Grip ve corona virüsünü ayırt eden tanı testleri geliştirildi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, sonbahar mevsiminin başlamasıyla grip ve corona virüsü vakalarının artış göstereceği uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Taşova, Sağlık Bakanlığı’nın corona virüsü ve grip hastalığını ayırt edebilecek şekilde tanı testlerini geliştirdiğini kaydetti.

EYLÜL-EKİM AYLARINDA ARTACAK

Prof. Dr. Yeşim Taşova, Eylül ve Ekim aylarında corona virüsünün artacağını öngördüklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Türkiye olarak bir artış yaşadığımız ortada. Özellikle birlikte yapılan her tür faaliyetin engellenemiyor olması bu artışın en önemli nedeni.

Artık Ağustos bitiyor ve Eylül, Ekim aylarına ve bu virüsün sevdiği mevsime geliyoruz. Bu noktada artışı öngörüyoruz. Beraberinde influenza dediğimiz gribin de arttığı bir zaman. Benzer belirti ve bulgulara sahip. O yüzden çok karışacak. Sağlık Bakanlığı’nın da özellikle her ikisini de ayırt edebilecek şekilde tanı testlerini geliştiğini biliyorum”.

‘İKİ VİRÜS BİR ARADA OLUNCA DAHA AĞIR OLACAK’

Covid-19 öncesinde de yine ‘influenza’ tanısını Halk Sağlığı Laboratuvarları aracılığıyla teyit edebildiklerini kaydeden Prof. Dr. Taşova bu dönemde grip aşısının önem kazandığını belirterek şunları söyledi:

“Türkiye’nin de üretime başladığı ‘favipiravir’ aynı zamanda gribe de etkili. Bu ilaç tedavi olarak ikisine birden etkili olacaktır. Ama şu aşamada aşı kadar etkinliğini bilemiyoruz. İki ilacın da birlikte verilmesi bağlamında gribi tedavi etmek için eskiden beri kullandığımız ‘oseltamivir’ hem de ‘favipiravir’i bir arada kullanırsak gereksiz bir yük olacaktır. Buna göre mutlaka grip aşısı yapılmasını şiddetle öneriyoruz”.

ÇOCUKLAR İÇİN UYARI

Prof. Dr. Yeşim Taşova, çocuklara da grip aşısını önerdiğini kaydederken, özellikle kronik hastalığı olan çocuklar için hayati öneminin olduğunu vurguladı. (DHA)

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