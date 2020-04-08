Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 2-3 ay sonra salgını kontrol altına alabiliriz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, corona virüsü salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye’deki salgının peak (zirve) noktasına ulaşacağı zamanı, alınan tedbirleri halkın ne ölçüde uygulayacağının belirleyeceğini anlatan Prof. Dr. Yamanel şunları söyledi:

* Biz vatandaş olarak alınan tedbirlere riayet ettiğimiz zaman 2-3 hafta içerisinde bir kırılma noktası göreceğiz ve bu peak yatay bir plato çizmeye başlayacak, o zaman biz aldığımız tedbirlerin de yerinde olduğunu görmüş olacağız.

* Ama bu tedbirlere uymazsak da o zaman bu peak seviyeye ulaşmamız daha uzun sürecek ve daha çok vakamız olacak. O nedenle vatandaşlardan tekrar rica ediyoruz. Mutlaka alınan bu tedbirlere uymaları, evde kalabilecek olanların evde kalması gerekiyor.

‘KIRILMAYI SAĞLARSAK…’

Prof. Dr. Yamanel, Bilim Kurulu’nun salgınla mücadele kapsamında aldığı tedbirlerin sonucunu yaklaşık 3 hafta sonunda görebildiğine işaret ederken, ‘kritik eşik’ diye adlandırılan önümüzdeki süreç ile ilgili şöyle konuştu:

* Kurallara uyup da bu 2-3 haftada bu peak’i kırabilecek miyiz çok önemli. Eğer biz kurallara uyarsak 2-3 haftada o kritik eşiğe gelir, kırılmayı sağlayabilirsek, yani o yükselmeden sonraki o platoya dönme eşiğini yakalayabilirsek o zaman biz ülkece başarmış olacağız. Ve böylece de 2-3 ay içerisinde de virüsü kontrol altına alma ihtimalimiz olacak.

* Yani işi olmayanın mutlaka evde kalması lazım ki izole olsun ve virüsten uzak kalsın. Burada tabii kronik hastalığı olanlar, 65 yaşın üstünde olanlar çok önemli, bir de 20 yaşın altı tabii, hem bu hastalığı daha sağlıklı geçirdiği için hem de gezerek, dışarıda daha çok bulunarak daha fazla yaydığı için.

* Çalışması gereken grupların da sosyal mesafeye çok dikkat etmeleri, 1,5-2 metrelik mesafeyi korumaları, kalabalık ortamlarda maske takmaları ve el hijyenine mutlaka özen göstermeleri lazım.

‘İKİNCİ PEAK (ZİRVE) UYARISI’

DHA’nın haberine göre salgının zirve noktasına ulaşmasından sonra günlük hayatın hemen normale dönmesinin mümkün olmadığını ifade eden Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel, “Bazı ülkelerde bu kırılma noktasını gördüler ve daha sonra önlemleri gevşetince tekrar bir peak (zirve) noktası oluşmaya devam etti, yani ikinci peak olmaya başladı. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım, yani önlemleri gevşetmememiz lazım. Kontrollü bir şekilde günlük hayata geçeceğiz” dedi.

‘İYİLEŞME SAYILARIMIZ İYİ’

Yamanel, Türkiye´deki corona virüsü hastalarının iyileşme sayılarına dikkat çekerek, “İyileşme sayılarımız gayet iyi, bunu tabii bizim sağlık sistemimizin iyi olmasına bağlıyorum. Hem hekim ve sağlık çalışanları hem sağlık hizmeti ve sağlık sistemimiz açılarından genel olarak Avrupa’nın en iyilerinden bir tanesine sahibiz ve böyle olunca da iyileşmelerimiz fazla. Bir de tabii Sağlık Bakanlığımızın Bilim Kurulumuzun aldığı kararlarla biz vakaları 2 ay geç görmeye başladık ve bu bize bir tecrübe oldu, daha hazırlıklı yakalandık” görüşünü dile getirdi.

‘DAMLACIK 8 METRE YAYILIYOR’

Yamanel, hastalığın kişiden kişiye damlacık yoluyla bulaştığına vurgu yaparak şöyle devam etti:

* Eğer konuşurken siz 10-15 dakika 1 metreden fazla yanaşıyorsanız karşıya bulaştırabiliyorsunuz. Ağzını kapatmıyorsanız öksürmeyle veya hapşırmayla karşıya bulaştırabiliyorsunuz.

* Bu nedenle özellikle tek kullanımlık mendille, öksürürken hapşırırken ağzımızı kapatmak çok önemli bir şey, eğer elimizde tek kullanımlık mendil yoksa o zaman dirsek içini kullanıyoruz. Çok şiddetli bir hapşırmayla mesela damlacığın 8 metre yayıldığını biliyoruz.

* Bu yayılmayı önlemek amacıyla mutlaka kurallara uymamız gerekiyor.

‘DENGELİ VE YETERLİ BESLENMELİYİZ’

Yamanel, yaklaşan ramazan ayına da dikkat çekerek “Bağışıklık sistemimizin güçlü olması lazım biliyorsunuz bu virüsle savaşmak için. O yüzden de Ramazan ayı boyunca mutlaka dengeli ve yeterli beslenmeye dikkat etmek gerekiyor ve bol sıvı tüketmek de çok önemli biliyorsunuz. Yine uyku düzeninin de iyi olması gerekiyor, o yüzden 8 saatlik uykuya, bol sıvı tüketmeye ve yeterli ve dengeli beslenmeye Ramazan ayında da dikkat etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

8 METRE TARTIŞMASI

ABD’nin saygın eğitim kurumlarından MIT’nin yaptığı araştırma bilim dünyasında tartılma yaratmıştı. Akademisyen Lydia Bourouiba, corona virüsünün bulaşmaması için gerekli olan 1.5 metrelik uzaklık uyarısının güncel olmadığını söyleyerek, “Öksürük ve hapşırık sayesinde virüs 8 metre uzağa gidebiliyor” demişti.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 29 gün geçti. Dün 76 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 725’e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 222 bin 868, toplam vaka sayısını 34 bin 109 olarak açıkladı. Koca’nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1474, entübe hasta sayısı 987, iyileşen vaka sayısı ise 1582 oldu.