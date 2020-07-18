Birinci dalga nasıl biter?

Çin'in Wuhan kentinde sebebi tespit edilemeyen birkaç zatürre vakasının 30 Aralık 2019'da Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) bildirilmesiyle dünya gündemine giren yeni tip corona virüsü (Covid-19) pandemisi yayılmaya devam ediyor. Vaka sayılarının yükselişe geçmesi pandemiyle ilgili pek çok soruyu da gündeme getiriyor. Prof. Dr. Sönmezoğlu birinci ve olası ikinci dalgayla ilgili merak edilenleri şöyle anlattı…

VAKA SAYILARI ARTIYOR

Dünya Sağlık Örgütü'nün 11 Mart 2020'de yeni corona virüsü enfeksiyonunu (Covid-19) pandemi olarak ilan etmesinden sonra geçen 4 aylık sürede dünyada Covid-19 vaka sayısı 118 bin 319'dan 12.552.765 ‘e yükseldi. Ölüm sayısı da 561.617 oldu. İlk aylarda vakaların çoğu Çin'de iken bugün 3.163.581 vaka Amerika Birleşik Devletleri'ndedir. Özetle vakalardaki artış hızı her ülkede farklı oldu.

BAŞARABİLEN ÜLKE AZ

Ülkelerin konuya gösterdiği hassasiyet, zamanında alınan kısıtlama tedbirleri ve ekonomik güç, vaka hızında azalma ile kendini göstermiştir. Ancak bunu başarabilen az ülke olmuştur. Yeni Zelanda ve Güney Kore gibi… Bu salgının birkaç ayda biteceği başından beri öngörülmemekteydi ve yakın zamanda Güney Kore ikinci dalganın başladığını duyurdu.

İKİNCİ DALGA NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü temsilcileri ve ABD'den Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Dr Anthony Fauci de ‘birinci dalganın dünyada henüz bittiği söylenemez' yorumunu yaptı. Çünkü ABD'de hala her gün duyurulan yeni vakaların yüksek olduğu ve hatta günde 100.000 vaka beklendiğini söyledi. Birinci dalganın bittiğinin söylenebilmesi için günlük vaka sayısının sıfıra yakın olması ve bunun bir dönem devam etmesi gerekiyor. Bir süre sonra yeni vaka sayılarının artmaya başlaması ve salgın boyutuna ulaşması da ikinci dalga olarak kabul edilecektir.

SONBAHARDA NE OLABİLİR?

Tüm otoritelerin ortak görüşü sonbaharla ve soğukların başlamasıyla dünyanın ikinci dalga ile karşılaşacağı yönünde… Ekim ayından sonra mevsimsel influenza olgularının da başlaması iki hastalığı birbirinden ayırt etmeyi zorlaştıracağı ve iki mortal (ölümcül) virüsün dünyayı daha çok etkileyeceği düşünülüyor.

TEDBİRLER YETERLİ Mİ?

Uzun bir süre geçerli olacağı ve etkili olduğu bilinen toplum içinde sosyal mesafe, maske kullanma ve el dezenfeksiyonu salgının yüksek seyrettiği dönemde yeterli olmamaktadır. Daha en az bir yıl süreceği tahmin edilen bu salgında ileriyi görebilen ve geleceğe dönük tedbirleri alıp, bunları halka anlatıp işbirliği sağlayabilen ülkeler az zararla atlatabilecek ancak yine de her ülkede derin izler bırakacaktır.