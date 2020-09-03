CHP’li Arık: Kayseri’deki günlük vaka sayısı, Türkiye’deki vaka sayısı kadar

CHP Kayseri Milletvelili Çetin Arık, partisinin il başkanlık binasında düzenlenen basın toplantısında kentte artan corona virüsü vaka sayılarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın corona virüsü salgınına ilişkin gerçek verileri açıklamadığını ileri süren Arık konu ile ilgili şunları söyledi:

“Her akşam Sağlık Bakanı çıkıp bir tablo açıklıyor. Bu açıklanan rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Sağlık Bakanlığı kamuoyuna rakamları açıklarken son derece şeffaf olmalı, gerçekleri söylemeli. Devlet milletine yalan söylemez. Hele hele milletin hayatı söz konusu ise… Ama maalesef milletin gözünün içine baka baka yanlış bilgi veriyorlar”.

“GERÇEKLER SÖYLENMİYOR”

“Kayseri'deki günlük vaka sayısı Bakanın tüm Türkiye'deki açıkladığı vaka sayısı kadar” diyen Arık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Durum bu kadar ciddi, bu kadar vahim. Çıkın bu millete gerçekleri söyleyin. Deyin ki, ‘Günlük vaka sayımız on binin üzerinde, her gün yüzlerce insanımız ölüyor. Normalde sıkı tedbirlerin alınması lazım. Ancak ekonomimiz buna izin vermiyor. Milletimiz bizi affetsin. Biz bu milletin parasını, milletin ihtiyaçları doğrultusunda harcamadık. Yakamızı 5 tane müteahhide, İngiltere'deki tefecilere kaptırdık. Tulumbada para bitti. Yeni tedbirler alamıyoruz. Sağlığınıza dikkat edin'…

Ama maalesef gerçekler söylenmiyor. Rakamları çarpıtarak, insan sağlığı, insan hayatı üzerinden siyasi bir rant peşinde koşuyorlar. Artık salgınla mücadele ipin ucu bırakılmış durumda”

“SİSTEM TIKINMA NOKTASINA GELDİ”

Salgının en çok arttığı illerin başında Kayseri'nin geldiğini aktaran Arık hastanelerdeki son durumu şöyle aktardı:

“Neredeyse gittiğimiz her binada bir veya birkaç daire karantina altında. Her gün onlarca kişiden bir yakınının covid olduğu ve yoğun bakımda yer bulamadığı için “Yardımcı olur musunuz?” diye telefonlar alıyorum.

Vakaların çok artması nedeniyle pozitif olan birçok vatandaşımız, hastanede tedavi altına alınması gerekirken, evlerine gönderiliyor. Çünkü hastanelerde yoğunluk çok fazla. Birileri inkar etse de, artık sağlık sistemimiz tıkanma noktasına gelmiş durumda”.

“İL SAĞLIK MÜDÜRÜLÜĞÜ'NDEN TALEBİMİZE YANIT VERİLMEDİ”

Salgınla mücadelenin siyasi kaygılarla değil, bilimle yapılacağını vurgulayan Arık, son olarak şunları söyledi:

“Görüştüğümüz birçok hekim, böyle giderse İtalya'da olduğu gibi doktorların artık hastalar arasında hangisini kurtaralım diye tercih yapma noktasına gelmekten endişe duyduklarını söylüyor.

Salgınla mücadele bir vizyon işidir. Bakınız Kayseri'nin seçilmiş milletvekiliyim. Pazartesi il Sağlık Müdüründen randevu talep ettik. Daha talebimize olumlu bir cevap gelmedi. Ama aynı müdür AKP'nin il başkanına koşa koşa gidip, önünü ilikleyip brifing veriyor.

Şehir Hastanesinin Sayın başhekimi ile görüştük. ‘Günlük kaç vakanız var, durumunuz denir? Biz size nasıl katkı sunarız’ dedik. Ben devlet memuruyum, bilgi veremem diyor. Bilgi vereceği kişi bu ilin seçilmiş doktor milletvekili.”

KAYSERİ VAKA SAYISI ARTAN İLLER ARASINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları artan iller arasında Ankara'nın yanı sıra Kayseri ve Konya illerinin de olduğunu ifade etmişti.