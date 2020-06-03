Çocukları kreşe göndermek riskli mi?

Bu süreçte çocukları kreşe göndermenin bazı riskleri var. Çünkü çocukların kendilerini koruma bilinci olmadığı için hijyen kuralları ve sosyal mesafeye uymaları pek mümkün görünmüyor.

Covid-19 çocuklarda yetişkinlere göre daha düşük görülme ihtimali olan hastalıktır. Fakat belirtisiz yani asemptomatik enfeksiyon şeklinde çocuklar virüsü kolaylıkla kreşlerden eve getirme riski taşıyor.

Ayrıca Covid-19 salgınında çocuklarda da kritik vakalar görüldü. Dolayısıyla çocukları bu ortamda kreşe göndermek çok doğru olmayabilir.

AİLELER NE YAPMALI?

Benim önerim ailelerin eğer bakıcı veya aile yakınına bırakma imkanları varsa, kreş yerine bu yolları tercih etmeleridir. Çocuklarını kreşe göndermek zorunda olan aileler ise; onlara genel hijyen kurallarını anlatmalı.

Kreşlerde gereken önlemlerin alınıp, alınmadığını, verilen hizmetlerin içeriğini ve takibini mutlaka yapmalı.

KAWASAKİ TETİKLENİR Mİ?

Çocukların hijyen kurallarına uyması, maske takması şart. Tabii ki bu kurallar çocuklarda uygulanması zor olan durumlardır. Çocukların kreşte damlacık yoluyla virüs bulaştırma riskleri yüksek. Evde yaşlı bireyler var ise onlardan uzak tutulmalılar.

Şu anda özellikle Avrupa'da çok gündemde olan Kawasaki, çocuklarda bir enfeksiyon ajanının tetiklediği bir hastalıktır. Corona virüsünün de bu tetiklemeyi yapma durumu yüksektir.

Son dönemde Avrupa'da özellikle kreş çocuklarında Kawasaki hastalığı görüldü. Kalp damarlarını tutma riski nedeniyle ölümcül bir hastalıktır. Yüksek ateşle başlar ve enfeksiyon vücutta hızla yayılır.