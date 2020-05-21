Corona virüsü aşısı ile ilgili flaş gelişme!

Erciyes Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi tarafından desteklenen projeler kapsamında corona virüsüne karşı hücre kültür temelli inaktif aşı ve rekombinant aşı olmak üzere iki farklı teknoloji ile aşı geliştirilmesi çalışmalarına başlandığı duyuruldu.

15 MAYIS’TA BAŞLANDI

Açıklamada corona virüsüne karşı geliştirilen hücre kültür temelli inaktif aşı adayının deney hayvanları denemelerine 15 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla başlandığı, devam eden süreçte aşılanan hayvanlarda aşı adayının etkinliğinin test edileceği belirtildi.

DENEMELER AĞUSTOSTA TAMAMLANACAK

Corona virüsüne karşı rekombinant aşı adayları da geliştirildiği, bu aşı adaylarının deney hayvanlarına verilmesi çalışmalarına ise haziran ayı içerisinde başlanmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, denemelerin ağustos ayı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği vurgulandı.