Corona virüsüyle savaşan hekimlerin mücadelesi hastanelerde bitmiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Nisan'da, corona virüsüyle enfekte olan sağlık çalışanı sayısını 7 bin 428 olarak açıklamıştı.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, İstanbul'da görev yapan Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı ve İzmir'de çalışan Dr. Muharrem Ediz ile Dr. Nuri Ediz kardeşler, Denizli'nin tanınmış ürologlarından Dr. Cemal Özkan, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden onlarca hekimden sadece birkaçı…

Türkiye, Cemil Hoca'ya ağlarken, Dr. Yavuz Kalaycı'nın adeta vasiyet niteliğindeki son mesajıyla bir kez daha sarsılmıştı. 56 yaşında hayatını kaybeden Kalaycı'nın “Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız, değil mi” mesajını meslektaşı Doç. Dr. Erdinç Nayır duyurmuştu.

İSTAHED’DEN ANLAMLI KAMPANYA

Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurduğu AHBAP Derneği, Dr. Kalaycı'nın kızlarının yaşam boyu eğitim masraflarını üstlendiğini duyururken, İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED) de harekete geçti. İSTAHED, ‘Hekim Yardımlaşma Sandığı' adıyla bir kampanya başlattı. Bu kapsamda toplanan 159 bin 435 lirayı Dr. Kalaycı'nın ailesine iletti.

İSTAHED, İstanbul Aile Hekimliği Derneği adına açılan TR41 0003 2000 0000 0074 7140 15 IBAN numaralı hesabın açık kalacağını duyururken, bağışlarla elde edilecek gelirin ihtiyaç halinde doktorların yakınlarına iletilmeye devam edileceğini” belirtti.

KADIN HEKİMLER DEVREYE GİRDİ

Öte yandan, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) da corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları için 20 Nisan'da başlattığı “Emanetimiz Emanetimizdir” kampanyasıyla bugüne kadar 674 bin 610 lira topladı.

İhtiyaç sahibi ailelere tek tek ulaşan KAHEV, gerekli belgeleri temin ettikten sonra mayıs ayı itibarıyla 12 öğrenciye tüm eğitim hayatları boyunca sürecek KAHEV Bursu'nu vermeye başladı.

KAHEV Bursu, ilköğretim öğrenclerine aylık 600TL, lise öğrencilerine aylık 800 lira, üniversite öğrencilerine aylık 1000 lira, Tıp ve Dış Hekimliği öğrencilerine ise aylık 1400 lira olarak belirlendi.

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı adına açılan TR38 0011 1000 0000 0086 2392 26 numaralı IBAN hesabının corona virüsü pandemisi boyunca açık kalacağı belirtildi.