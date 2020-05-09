Covid-19’a karşı akciğerlerinizi güçlendirin

Corona virüsüne karşı güçlü bir bağışıklık sistemi ve hijyenin önemini artık hepimiz biliyoruz. Ancak solunum sıkıntısına yol açarak hayati tehlike yaratan coronaya karşı akciğerlerimizin sağlıklı olması da çok önemli…

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Levent Dalar, corona virüsüne karşı sağlıklı solunumun yollarını şöyle anlattı..

VİRÜS NASIL ETKİLER?

Covid-19 solunum yoluyla vücuda alındıktan 2-14 gün ortalama 4 gün sonra farklı bulgularla kendini gösterir. En sık boğaz ağrısını izleyen kas ağrıları ve halsizlik ardından yüksek ateş görülür. Bunu öksürük ve nefes darlığı bazen de göğüs ağrısı izler.

Daha az sıklıkla koku alma kaybı ve tat alma bozukluğu görülür. Virüs akciğere ulaştığında burada bir reaksiyon başlatır ve bu reaksiyonun oluşturduğu hasar solunum yetersizliğine yol açar. Akciğerde enfeksiyona yol açan virüs, kapladığı akciğer alanının boyutu ile ilişkili olarak hafif bir nefes darlığından hızla yoğun bakıma ve makine desteğine yol açabilecek solunum yetersizliğine dek farklı sonuçlara yol açabilir.

Hafif hastalarda 5 gün içinde bulgular kaybolur ve iyileşme olurken, ağır olgularda 6-8 günde şiddetli solunum yetersizliği gerçekleşir. Hastalık hiçbir iz bırakmadan iyileşebileceği gibi daha az sıklıkla olarak kalıcı hasar bırakabilir.

SAĞLIKLI NEFES İÇİN…

Solunum sisteminin en önemli organlarından biri olan akciğerler akciğerler kanın tüm vücudumuza oksijen dağıtmasını sağlar. Ancak kendini yenileyebilmesi için bazı noktalara dikkat edilmelidir.

Sağlıklı bir solunum sistemine sahip olmanın temel koşulu sağlıklı bir hava solumaktır. Sigara ve tütün ürünlerinden uzak durmak, giderek artan hava kirliliği ve iklim değişikliği için önlemler almak ve aktif bir tutum sergilemek ilk adım.

Bunu mutlaka düzenli yapılacak olan spor izlemeli. Haftada en az üç gün yavaş tempo orta mesafe koşular hem kalp hem de akciğer sağlığı için önemlidir. Düzenli spora meditasyon ve nefes egzersizleri (yoga ya da tai-chi gibi yöntemler) eklemek akciğer kapasitenizin belirgin artmasını sağlayacaktır.

Diğer temel unsurumuz da beslenme. Lahanagiller, her renkten sebze ve meyveyi bolca tüketmek, kuşburnu, keçiboynuzu çayları ve sarımsak, siyah havuç gibi antioksidanlar akciğerin hasarlanmasını ve yaşlanmasını bir yere kadar gidererek, onarıma yardımcı olurlar.