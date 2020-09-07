Demir eksikliği, yetersiz beslenme veya vejeteryan diyetler, inflamatuar bağırsak hastalığı, hamilelik ve adet dönemlerinde ağır kan kaybı gibi nedenlerle ortaya çıkar. Demir eksikliği yaşam kalitenizi etkileyebilecek kadar önemli sorunlara yol açabilir. Peki, demir eksikliği için ne yemeli? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

DEMİR EKSİKLİĞİ HAKKINDA

Çünkü kırmızı kan hücrelerinde vücutta oksijen taşımalarını sağlayan bir protein olan hemoglobin yapmak için demire ihtiyaç vardır.

Demir eksikliği, demir minerali eksik olduğunda ortaya çıkar. Bu durum kırmızı kan hücrelerinin düşmesine yol açar. Vücudunuzda yeterli hemoglobin yoksa, dokularınız ve kaslarınız yeterli oksijen alamaz ve etkili bir şekilde çalışamaz. Bu anemi adı verilen bir duruma neden olur. Farklı anemi türleri olmasına rağmen, demir eksikliği anemisi dünya çapında en yaygın olanıdır.

DEMİR EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

– Yorgunluk ve enerji azlığı

– Konsantrasyon bozukluğu

– Baş ağrısı

– Baş dönmesi

– Sinirlilik

– Bağışıklık sisteminde zayıflık

– Çarpıntı ve nefes darlığı

– Solgun cilt, dişeti ve tırnaklarda kırılmalar

– Toprak, kireç ve buz gibi normalde yenmeyecek maddeleri yeme isteği

– Dilde tat tomurcuk kaybı

DEMİR EKSİKLİĞİ İÇİN NE YEMELİ?

Demir minerali en çok kuru kayısı ve kuru üzüm gibi kurutulmuş meyveler, kırmızı et ve karaciğer, pekmez, tahıllar, yumurta, lahana, fasulye, pancar, patates, fındık, badem, şeftali, armut, hurma, kabak ve balıkta bol miktarda bulunmaktadır. Bu yiyeceklerin tüketimi vücudun demir ihtiyacını karşılayacaktır.

Etin yanında C vitamini içeren bol limonlu yeşil salata tüketmek demir emilimini artırmaya yardımcı olur. Ayrıca kalsiyum demir emilimini engeller, bu yüzden süt ve sütlü ürünler demir takviyesi olan ilaçla birlikte alınmamalıdır.