Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Denizli’de Corona’ iddiasına İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, kentte corona virüsüyle ilgili herhangi bir saptama bulunmadığını açıkladı.

10:11 -
Haberler Sağlık
‘Denizli’de Corona’ iddiasına İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, kentte Çinli bir turistin corona virüsü şüphesiyle tedavi altına alındığı iddiasını yaptığı açıklamayla yalanladı.

Öztürk, bu gece Çinli bir turistin yüksek ateş şikayetiyle Denizli Devlet Hastanesi´ne başvurduğunu belirterek, “Çinli bir turist 38,5 derece ateşle Denizli Devlet Hastanesi´ne geldi. Yapılan tetkiklerde, corona virüsüne ait bir bulguya rastlanmadı. Mevsimsel gribal enfeksiyon tedavisi uygulandı. Kentte herhangi bir birim de karantina altına alınmamıştır” dedi. DHA

İLGİLİ HABERTürkiye'de Corona virüs vakası yok ama...Türkiye'de Corona virüs vakası yok ama...
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more