Devlet hastanesinde ürküten manzara: Yüzlerce vatandaş Covid-19 testi için sıra bekledi

İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde çekilen ve yüzlerce kişinin corona virüsü testi yaptırmak için sırada beklediği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

“EN AZ 400-500 KİŞİ VAR”

Sırada bekleyen kişileri kameraya alan vatandaş, “Test için bekliyorlar, kuyruğun sonu gelmiyor. En az 400-500 kişi var. Bir sürü kişi kuyrukta bekliyor, bunların bugün bitmesi mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“YALVARDIM TEST YAPMADILAR”

Görüntülerde, sıradaki bir vatandaşın, “Yalvardım, test yapmadılar” dediği duyuluyor.