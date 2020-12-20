Doğuma 10 gün kala coronaya yakalandı, Yağmur annesiz kaldı

Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Pınarlar Mahallesi’nde yaşayan 26 yaşındaki Aslı Türk, hamileliğinin son döneminde corona virüsüne yakalandı. Doğuma on gün kala durumu kötüleşen anne Türk'ün tedavi altına alındı. Denizli Devlet Hastanesi'ndeki operasyonda bebek sezaryenle anne karnından alınarak kurtarıldı ama annenin durumu daha da kötüleşti. Aslı Türk, yoğun bakımda üç hafta süren yaşam savaşını kaybetti.

KIZINI KUCAĞINA ALAMADI

4 yaşında bir oğlu bulunan anne Aslı Türk, kızına Yağmur ismini vermişti. Yağmur bebek, hayata gözlerini annesiz açarken Türk'ün yakınları vefatı ile büyük şok yaşadıklarını ifade etti. Türk'ün dayısı Kadir Tillem, “Yeğenim ikinci çocuğunun doğumuna hazırlanıyordu, 10 günü vardı. Sonra corona virüsüne yakalandı. 3 hafta yoğun bakımda kaldı kızını kucağına bile alamadı, sadece 3 gün önce kızının fotoğraflarını gördü. Yağmurumuzun kokusunu içine çekemeden hayatını kaybetti” diye konuştu. Aslı Türk'ün cenazesi kılınan namazın ardından Pınarlar Mezarlığı'na defnedildi.