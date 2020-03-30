Entübe nedir? Trekeal Entübasyon ne demek?

Halk arasında solunum yolunu açma olarak bilinen Entübasyon işleminde ilaç verilmesi amacıyla ya da suni solunuma geçmek için hastaya özel bir tüp yerleştirilmektedir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın corona virüsü açıklamalarında kullandığı ‘Entübe’ kelimesi vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

ENTÜBE NEDİR?

Acil hava yolu kontrolünün sağlanmasında baş çene pozisyonu, oral ve nazal airway yerleştirme yetersiz kalabilir. Bu durumda ileri hava yolu açma teknikleri uygulanmalıdır. İleri hava yolu açma teknikleri, trakeal entübasyon ve cerrahi hava yolu teknikleri şeklinde uygulanır.

Hava yolu açıklığının sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla trakeaya tüp yerleştirilmesi işlemine trakeal entübasyon denir.

Trakeal entübasyon uygulama amaçları

Hava yolunu açmak ve açık tutmak

Oksijen vermek

Solunumu desteklemek ve kontrol altında tutmak

Farenksteki katı ve sıvı maddelerin akciğerlere kaçmasını (aspirasyonu) önlemektir.