Gebelikte corona virüsünden korunmanın 15 püf noktası

Corona virüsünün sebep olduğu Covid -19 ilk olarak Çin'de ortaya çıkan, hızla tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından (DSÖ) pandemi ilan edilen viral hastalık. Bu süreçte anne adaylarını da etkisine altına alabiliyor. Şu ana kadar gebe anneden bebeğine geçmiş bir vakanın görülmediği, ancak bu durumunun hamileler için sıfır risk olarak görülmemesi gerektiğini belirten Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç Dr. Meryem Kürek Eken anne adayları ve lohusa anneler için uyarılarda bulundu.

Hızlı yayılması, şu an kesinleşmiş bir tedavisinin ve koruyucu aşısının olmaması ve dünya çapında giderek artan sayıda ölümlere yol açması hastalığın yarattığı etkiyi arttırırken anne adaylarının ve yeni doğum yapan lohusa annelerin özen göstermesi gerekenleri

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç Dr. Meryem Kürek Eken, gebeliğin getirdiği doğal hassasiyetin üzerine, özellikle takip edilmesi gerekenler de eklenince anne adayları için bu süreçte önem gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

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CORONA VİRÜSÜNDEN KORUNMANIN YOLLARI

*Temel hijyen kurallarına uyun ve ellerinizi sıklıkla yıkayın,

*Bulunduğunuz mekanları sık sık havalandırın ve kapalı ortamlarda uzun süreyle kalmayın,

*Zorunlu kalmadıkça dışarıya çıkılmayın, çıkılması durumunda dışardaki kişilerle temas kurulmamaya dikkat edin,

*Toplu taşıma araçları kullanmayın

*Kişisel eşyalarınızı ortak kullanılmayın (havlu, cep telefonu, bardak, tabak vb ),

*Düzenli ve sağlıklı beslenin. Hamileliğin gerektiği besin ve gıda takviyelerine gereken özen gösterin,

*Günde 2 litre ve üstü su içilmeye özen gösterin,

*Herhangi bir yüzeyle temas sonrasında ellerinizi en az 20 saniye boyunca yıkamadan ağız, burun ve gözlere temas ettirmeyin,

*Bağışıklık sisteminizi güçlendirin,

*Gribal enfeksiyon gösteren, ateş, öksürük gibi belirtiler gösteren kişilerle aynı ortamda aranızda mesafe dahi olsa görüşmeyin,

*Kalabalık ortamlara mümkün olduğunca girmeyin, böyle ortamlarda bulunması gerekirse virüs koruyucu nitelikte maske takın,

*Gerekmedikçe seyahat etmeyin, özellikle uçak ile yurtdışı yolculuk yapmayın,

*Tüm sosyal aktivitelere katılımı erteleyin,

*Salgın haberleri ile ilgili olumsuz bilgiler, kaygı endişe şüphe gibi negatif duygulardan mümkün olduğunca uzak durun.

Bilimsel olmayan, doktorlar ve yetkililer tarafından yapılmayan uyarı ve önlemleri dikkate almayın çünkü özellikle bu süreçte sağlıklı bir psikoloji içinde olmanız çok önemli.

Gebelikte tüm vücudumuzda olduğu gibi bağışıklık sistemimizde de değişiklikler olmaktadır. Şu an ki veriler ışığında gebelerde genel populasyona göre artmış bir duyarlılık saptanmadığını söyleyen Doç. Dr. Meryem Kürek Eken, hastalığın henüz bir aşısı ya da kesinleşmiş tedavisi olmamakla birlikte Sağlık Bakanlı’ğının açıkladığı algoritmada hidroksiklorokin ve lopinavir/ritonavir kullanılması önerildiğini ifade etti.

Dünya genelinde elimizdeki kısıtlı bulgulardan yola çıkılarak henüz anneden bebeğe geçiş izlenmemiş ve herhangi bir anne ölümü bildirilmemiştir. Bu şu an için geçerli bir bilgi olmasıyla birlikte doğum sonrası tüm bebeklerin COVID -19 testinden geçirilmesi mutlaka uygulamada olmalıdır.

Doğum sonrası lohusalık döneminde de aynı hassasiyet ve önemin gösterilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Meryem Kürek Eken, herhangi bir risk durumunda şu anda virüsün anne sütü ile taşınacağına dair bir kanıt olmadığını belirtti.

LOHUSA ANNELER NELERE DİKKAT ETMELİ?

*Emzirmeden önce mutlaka eller hijyen kurallarına uygun olarak yıkanmalıdır.

*Süt sağma pompaları, biberonlar gibi tüm beslenme ürünleri yıkanmalı ve dezenfeksiyon kurallarına uygun olmalıdır.

*Bebeği memede beslerken yüz maskesi takılmalıdır.

*Sterilizasyon kurallarına kati süratle uyulmalıdır.