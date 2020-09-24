Hastanede bir şiddet olayı da Manisa’dan

Covid-19 salgını döneminde sağlık çalışanlarına ve hekimlerine yönelik artan şiddet olaylarının yanı sıra, hastanelerde görevli olan güvenlik görevlileri de şiddete maruz kalıyor. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde randevu tarihinden önce hekimden rapor almak isteyen ve doktorun üzerine yürümeye çalışan 40 yaşındaki Mehmet K. kendisini engellemeye çalışan polikliniklerde görevli güvenlik görevlisi Cumhur Bayar'ı darp etti.

“DOKTORUN ÜZERİNE YÜRÜDÜĞÜNÜ GÖRDÜM''

Bayar, esas amacının hekime olabilecek şiddeti engellemek olduğunu belirterek yaşanan olayı şu sözlerle anlattı;

“Bu hasta 2 gün öncede hastaneye gelmiş ve sorun yaşatmış. Ancak benim böyle bir sorun yaşandığından haberim yoktu. Olay günüde hastaneye tekrar gelerek içeri girmeye çalışıyordu. Ben de kendisine randevusunun olup-olmadığını sordum. Kendisi bana heyete gireceğini söyledi.

ARABADA SİLAHI VARMIŞ

-Kendisine heyetimizin randevulu çalıştığını ve 182 hattından randevu almanız gerektiğini ifade ettim. Tekrar sorduğumda 182 hattını aradığını ancak 9 Ekim tarihine randevu verdiğini ifade etti. O zaman 9 Ekim tarihinde gelmesi gerektiğini söyledim. Sonra işi zorlaştırmaya çalıştı.

-Ardından poliklinikte doktora doğru yöneldiğini görünce kendisini dışarı çıkarmaya çalıştım. O sırada bana yumruk attı. Yüzümde yumruk, göğsümde tırnak izleri var. Darp raporu aldıktan sonra şikayetçi oldum. Eğer ben müdahale etmeseydim doktoru darp edebilirdi. Olaydan sonra dışarıda arabasında silahının olduğunu da öğrendim'' dedi.

“HER GÜN BUNA BENZER SIKINTILARI YAŞIYORUZ''

Covid-19 salgını ile birlikte hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yükünün arttığını ve hastanede her gün bu tür sorunlarla karşılaştıklarının dile getiren Bayar, her gün buna benzer olaylar yaşadıklarını ve pandemide bu tip olaykarın daha da arttığını söyledi ve şöyle devam etti:

Polikliniklerde tek hekim hizmet veriyor. Tek hekim günde sadece yaklaşık 12 hastaya bakabiliyor. Ama dışarıda birçok insan bekliyor. Hastalar da haklı durumda. Fakat haklı olduklarını fiziki veya sözlü şiddet olarak göstermemeleri gerekir” diye konuştu.

“GÖREVLENDİRMELER MAĞDUR EDİYOR”

Yaşanan şiddet olayının ardından Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran da tepki gösterdi. Manisa Ruh Sağlık ve Hastalıkları Hastanesi’nin 13 ile bakan bir bölge hastanesi olduğunu dile getiren Duran, doktorların çeşitli görevlendirmeler nedeniyle hizmet veremez hale geldiğini savundu.

Pandemi döneminde poliklinik hizmetleri sayısının düşürüldüğünü anlatan Tabip Odası Başkanı Duran şunları söyledi:

“Hastanede 27 psikiyatri uzmanı var. Darp olayının yaşandığı gün sadece bir hekim heyet hastası bakıyordu. Geri kalan hekimler ise çeşitli yerlerde görevlendirmede. Hekim arkadaşlarımızın çeşitli yerde görevlendirmelerden dolayı kendi hastaları dışarıda kaldı.

-Son bir ay içinde Turgutlu'da 2, Akhisar'da 2, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde ise 1 psikiyatri arkadaşımız istifa etti. İstifalar olunca görevlendirmelerde arttı. Şu anda istifa dilekçesi hazır olan birçok arkadaşımız daha var. Hem hastalar hem de hekimlerimiz mağdur oldu. Elbette ki mağdur olan hastalarda kimi zaman sözlü kimi zamanda fiziki şiddete başvurmaya başladı. Çünkü hasta artık hekimine ulaşamıyor.

-Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde neredeyse her gün hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız ve güvenlik görevlileri sözlü şiddete maruz kalıyor. Hastane yönetiminin veya il sağlık müdürlüğünün yaşanan bu sorunu çözmeyle alakalı hiçbir girişimi daha olmadı. Tam tersine hastane bünyesindeki hekimi görevlendirmelerle başka yerlere yönlendiriyor. Biz bu görevlendirmeleri de şiddet olarak görüyoruz.”

“HASTALARLA HEKİMLER KARŞI KARŞIYA GETİRİLİYOR”

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan olayı hatırlatan Şahut Duran, sağlıkta yaşanan sıkıntıların hekimleri etkilediğini belirterek, hastalarla hekimlerin karşı karşıya getirildiğini söyledi. Artan şiddet olaylarından hastanelerdeki güvenlik görevlilerinin de etkilendiğini kaydeden Duran sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Sağlık çalışanlarına ve hekimlerine yönelik bir kışkırtılma var. Pandemi döneminde sağlık sektöründe yaşanan aksaklıklar hekimlerin ve sağlık çalışanlarının üzerine yıkılmak isteniyor. Yaşanan aksaklıklar sanki hekimler veya sağlık çalışanları tarafından ortaya çıkıyormuş gibi bir algı yaratılmak isteniyor. Yöneticilerin bu konuda yeteri kadar inisiyatif almadığını ve pandemi sürecinin iyi yönetilmediğini görüyoruz.

-Hasta taleplerinin yeteri karşılanmadığı zaman hekimle karşı karşıya bırakıldığını görüyoruz. Bu da sağlıkta şiddetin artmasına sebep oluyor. Bizim kaygımız bu. Her gün sağlık 2 veya 3 defa sözlü şiddete maruz kalan hekimin ile sağlık çalışanının ileride daha büyük şiddet olaylarıyla karşı karşıya kalması.

-Önlem almaları veya tedbirleri arttırmaları için illaki bir hekim, sağlık çalışanı veya güvenlik görevlisi şiddetten ölmesi mi gerekir. Artan şiddetten dolayı artık hekimlerimiz moral kaybı yüzünden tek tek istifalarını vermeye başladı. Eğer bu istifalarda artış gözlenirse, ileriki zamanda sağlıkta ciddi anlamda bir hekim açığı sorunuyla baş başa kalacağız.

-Bir başka talebimiz ise Manisa Ruh Sağlı ve Hastalıkları Hastanesi'nde görevlendirmelere bir an önce son verilmesi gerekiyor. Pandemi döneminde toplumun ruh sağlığını daha da bozmanın bir anlamı yok”.