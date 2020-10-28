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Hava kirliliği Covid-19’dan ölüm riskini arttırıyor

Beş farklı ülkeden 6 bilim insanının dünya genelinde yaptığı araştırma, hava kirliliğinin Covid-19’dan ölüm riskini dünya çapında yüzde 15 arttırdığını gösterdi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası da geçen Mayıs ayında "Türkiye 2019 Hava Kirliliği Raporu" yayımlamış, Türkiye'de, kent ölçeğinde en az 75 milyon kişinin kirli hava soluduğunu açıklamıştı.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 12:04, 28/10/2020
Haberler Sağlık
Hava kirliliği Covid-19’dan ölüm riskini arttırıyor

Bilim insanları hava kirliliğinin Covid-19'dan ölüm riskine bölgesel ve küresel etkisini incelediği araştırmaya göre, hava kirliliği Covid-19'dan ölüm riskini arttırıyor. Küresel ölçekte araştırmayı İtalya, ABD, İngiltere, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerindeki 6 bilim insanı yaptı.

COVİD-19'DAN ÖLÜMLERİ YÜZDE 15 ARTTIRIYOR

Yeni araştırmaya göre partiküler maddeye bağlı hava kirliliği, Covid-19 ölümlerine dünya çapında yüzde 15 etki yapıyor. Araştırmada hava kirliliğinin Doğu Asya’da yüzde 27, Avrupa’da yüzde 19 ve Kuzey Amerika’da yüzde 17 etkisinin olduğu tahmin edildi. Bölgesel farklılıkların fosil yakıt kullanımıyla ilgili olduğunu belirten bilim insanları, Covid-19 önlemleri ile hava kirliliğini azaltacak önlemlerin birlikte yürütülmesini önerdi.

75 MİLYON İNSANIMIZ KİRLİ HAVA SOLUYOR

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası'nın geçen Mayıs ayında yayımladığı Türkiye 2019 Hava Kirliliği Raporu'na göre Türkiye’de, kent ölçeğinde en az 75 milyon kişi kirli hava soludu. Son 5 yılda neredeyse bütün kentlerde hava kirliliğinin sürekli arttığının altı çizilen raporda, hava kirliliğinin en yoğun olduğu kentlerin Bursa, Adana, Ankara, İstanbul, Iğdır, Şırnak, Muş, Manisa, Kahramanmaraş, Karabük, Çanakkale, Denizli, Zonguldak, Edirne -Keşan ve Şanlıurfa olduğu belirtildi.

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