İstanbul Tabip Odası: Siyah kurdele takıyoruz

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, artan vaka sayılarına dikkat çekerek önemli bir duyuru yaptı.

Vaka sayısının resmi açıklamalardan daha fazla olduğuna dikkat çeken İstanbul Tabip Odası, Covid-19 salgın sürecinin bugüne kadar olan yönetiliş biçimini yetersiz ve kaygı verici bulduklarını vurguladı.

‘Yönetemiyorsunuz! Ölüyor, Tükeniyoruz!’ vurgusunun yapıldığı açıklamada, sağlık çalışanlarının tükenme noktasına geldiği ve salgının suçunu vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına yıkmaya çalışıldığı belirtilerek tepki gösterildi.

“SİYAH KURDELE TAKIYORUZ”

Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla tüm ülkede yapılacak etkinliğin İstanbul programı açıklandı. Buna göre, Covid-19 kaynaklı ölümlere ve artan hasta sayısına dikkat çekmek, hayatını kaybeden vatandaşların ve sağlık çalışanlarının anısına saygı amacıyla, 14-18 Eylül 2020 haftasında, tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takarak çalışılacak.

Yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül 2020 Salı, 12.30'da İstanbul Tıp Fakültesi önünden başlayıp Haseki EAH Poliklinikler binası önünde son bulacak temsili bir yürüyüş yapılacak.

HASTANELERDE SAYGI DURUŞU YAPILACAK

Ayrıca, 17 Eylül 2020, Perşembe günü 12.30-13.30 arasında da 1 dakikalık saygı duruşu ve anma etkinlikleri gerçekleştireceği de belirtildi.