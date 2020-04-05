Ivermectin (İvermektin) ilacı nedir? Ivermectin corona virüsünde etkili mi?

Corona virüsü salgınında aşı çalışmaları devam ederken, yeni iddialar da ortaya atılıyor. Son olarak hayvanlardaki uyuz tedavisinde kullanılan Ivermectin (İvermektin) isimli ilacın corona virüsünde etkili olabileceği iddia edildi. Avustralyalı bilim insanları, parazitler ve enfeksiyonlarda etkili ve FDA onaylı olan Ivermectin ilacının hastalığa çağre olacağını iddia etti. Peki Ivermectin ilacı nedir?

IVERMECTİN (İVERMEKTİN) İLACI NEDİR?

İvermektin, 1980’lerden beri baş bitlerini, uyuzları ve parazitlerin neden olduğu diğer enfeksiyonları tedavi etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. İlaç ayrıca gül hastalığını tedavi etmek için kullanılır.

İvermektin, birçok parazit istilasının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Buna baş biti, uyuz, nehir körlüğü, strongiloidiazis, trikuriazis, askariazis ve lenfatik filariasis dahildir. Dış istilalar için ağızdan alınabilir veya cilde uygulanabilir. Ancak göz temasından kaçınılmalıdır.

Ivermektin 1975 yılında keşfedilmiş ve 1981 yılında tıbbi kullanım alanı bulmuştur. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Temel İlaç Model Listesi’ne yer almaktadır. Sağlık sisteminde ihtiyaç halinde en güvevli ve en etkili ilaçlar arasında bulunmaktadır.

Yaygın yan etkiler arasında gözlerde kızarıklık, ciltte kuruluk ve ciltte yanma bulunur. Hamilelik sırasında kullanımının güvenli olup olmadığı belirsizdir , ancak emzirme sırasında kullanım için muhtemelen kabul edilebilirdir. Avermektin ilaç ailesine aittir .

CORONA VİRÜSÜNDE ETKİLİ İDDİASI!

Newsweek’te yer alan habere göre, Avustralya, Melbourne’deki Monash Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, antiparaziter ilaç Ivermectin’in, COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2 replikasyonunu inhibe edebileceğini keşfettiler .

Çalışmanın lideri Dr. Kylie Wagstaff yaptığı açıklamada, “Ivermectin çok yaygın olarak kullanılıyor ve güvenli bir ilaç olarak görülüyor. Şimdi insanlarda kullanabileceğiniz dozajın etkili olup olmayacağını anlamaya ihtiyacımız var – bu bir sonraki adım” dedi. .

Dr. Wagstaff, “Tek bir dozun bile tüm viral RNA’yı 48 saatte ortadan kaldırabildiğini ve 24 saatte bile gerçekten önemli bir azalma olduğunu bulduk.” ifadelerini kullandı.

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