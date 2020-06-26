Kanada coronaya karşı aşı prototipi geliştirdi!

Kanada'da corona virüsüne (Covid-19) karşı bağışıklık sağlamayı hedefleyen aşı prototipi bu yaz insanlar üzerinde test edilecek. Alberta Üniversitesi araştırmacısı Dr. John Lewis, “DNA tabanlı olan bu aşı, hastalara vücuda gerçek şeyle savaşmasını öğretmek için aktif olmayan bir virüs veren geleneksel aşıdan farklı olarak, genetik bir DNA planı sağlıyor. Bu yöntemin çeşitli avantajları olduğu söyleniyor; daha güçlü savunma, daha kararlı bir aşı ve çok sayıda ürünü hızlı bir şekilde yapma yeteneği” ifadelerini kullandı.

Lewis, “Birinci aşamada yaklaşık 70 ila 75 gönüllü üzerinde gerçekleştireceğiz. Farklı doz seviyeleri yapacağız, aynı zamanda farklı yaş gruplarına da bakacağız. Bu gruplarda güvenliği geliştirdikçe, bunları 600 ila 800 hastayı kullanabileceğimiz ikinci aşamaya geçeceğiz” dedi.

Birinci aşamanın Ağustos ayında Halifax’ta gerçekleştirilmesi bekleniyor. İkinci aşamanın ise Eylül ayında başlaması planlanıyor. 2020'nin sonuna gelindiğinde ise üçüncü aşamaya geçilmesi planlanıyor.

Bu kısımda dünyadaki Covid-19 enfeksiyonunun aktif olduğu bölgelerde aşıyı test etmek için Dünya Sağlık Örgütü ile çalışmayı içeriyor. Lewis, ekibinin araştırma konusunda heyecanlı olduğunu ve Kanadalıların da hevesli olduğunu belirtti.

Kanada hükümeti, bu ay ülke çapında 139 araştırma ekibine 109 milyon dolar veren Kanada Sağlık Araştırmaları Enstitüsü hızlı araştırma fonu yarışmasının bir parçası olan projeyi bir sonraki adıma götürmesi için Lewis’e 4.2 milyon dolar verdi. (İHA)

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