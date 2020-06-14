Kaval kemiği nerededir? Kaval kemiği kırılması nasıl tedavi edilir?

Kaval Kemiği ya da tibia kemiği, insan vücudunun neredeyse tamamını taşıyan ancak kolayca kırılabilecek bir pozisyonda bulunmaktadır. Ayak bileği ile diz arasında bulunan kaval kemiği kırılması gibi durumlarda röntgen yöntemiyle teşhis edilip, alçı, sabitleme, fizyoterapi ve ameliyat gibi yöntemlerle tedavi edilebilmektedir.

KAVAL KEMİĞİ NEREDERİR?

Kaval kemiği, Latince Tibia olarak geçmektedir. Fibula kemiği ile beraber diz altından, ayak bileğine kadar uzanmaktadır. Ancak, tibia fibulaya oranla daha iri ve dayanıklıdır. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarda kaval kemiğinin vücuttaki görevinin yük taşımak olduğu belirtilmektedir.

KAVAL KEMİĞİ TEDAVİSİ

Tibia kemiği kırıklarının tedavisi, kırığın durumuna ve ciddiyetine göre değişiklik gösterir. Kırılma sonrasından hastalar şiddetli ağrı hissedebilir. Bunun yanında Tibia Kemiği kırığının oluştuğu bölgede şişlik ve morarma görülür. Yine ezilme sonucunda oluşan kırıklarda ise kas ve sinir tahribatı oluşur. Tedaviye karar verilirken tüm bu noktalar göz önünde bulundurulmalıdır. Çok ciddi olmayan kırıklar, alçı ve istirahat ile tedavi edilebilir. Fakat çok parçalı kırıklarda cerrahi müdahale gerekmektedir.