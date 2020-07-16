Koca’dan esprili paylaşım: Hazır bir araya gelmişken hemen dağılalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından iş yerlerinde corona virüsüne karşı önlem almaya devam etme çağrısında bulundu. Koca, yaptığı paylaşımlarda espirili bir mesaj da verdi: Hazır bir araya gelmişken hemen dağılalım.

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden “İş yerinde biz bizeyiz teorisi. Bu teori, “bilimsel” olarak yanlıştır.” diyerek, iş yerlerinde alınması gereken mesafe ve maske önlemlerinin altını çizdi:

İş yerinde biz bizeyiz teorisi. Bu teori, “bilimsel” olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim.

Koca, Twitter hesabından ‘Hazır bir araya gelmişken hemen dağılalım.’ diyerek espirili bir paylaşım da yaptı.