Oyuncaktan düşen yassı pili yuttu

Bingöl’de yaşayan Can ailesinin 8 aylık oğulları Bedirhan, oyuncağından düşen yassı pili yuttu. Annesinin fark etmesi üzerine hemen sağlık kuruluşuna götürülen Bedirhan bebek, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan kontrolde, pilin yemek borusunda takılı kaldığı ve yanığa neden olduğu tespit edildi.

“CİDDİ YANIK GÖRDÜK”

Fırat Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, Bedirhan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ve beslenme problemi olabilir, diye hastanede gözlem altında tuttuklarını belirtti. Doğan, “Hasta bize gelmeden yaklaşık 4-5 saat önce evde bulunan cihazdan düşen yassı pili yuttuğu annesi tarafından fark ediliyor. Geldiği zaman yemek borusunun birinci darlığında pil takılı olduğundan dolayı öncelikle oradan çıkarılması gerekiyordu. İlerleyen dönemlerde de ciddi yanıklara neden olmaması açısından pili endoskopik yöntemle çıkardıktan sonra yemek borusunda ciddi bir yanık olduğunu gördük. Çocuğun yanıktan dolayı beslenme problemi olabilir, diye yatırdık.” dedi.

“ÇOCUKLARIN ULAŞACAĞI YERDE OLMAMALI”

Prof. Dr. Yaşar Doğan, yabancı cisimlerin çocukların ulaşabileceği yerlerde olmaması gerektiğini belirterek, “Böyle bir olay olmuşsa hiç zaman kaybetmeden mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna getirmeleri gerekiyor. Çünkü yassı piller iletken özelliğinden dolayı ciddi yanıklara ve hatta delinmelere neden olabiliyor. O yüzden bu hastaların aciliyeti çok önemli” diye konuştu. (DHA)