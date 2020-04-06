Büyük risk! Hem kanser hem corona hastalarına bakıyorlar

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğr. Üyesi ve Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Yavuz Anacak, corona virüsü salgını süresince kanser hastalarının yaşadıkları sıkıntılara değindi.

Türkiye’de her yıl 200 binden fazla insana kanser tanısı konduğunu belirten Prof. Dr. Anacak, corona virüsü salgınında hastaların hem hastaneye ulaşmada hem de hastanede birçok sorun yaşadıklarını açıkladı. Prof. Dr. Anacak, lösemi ya da omuriliğe baskı yapan tümör türlerine sahip olan, akciğer ve pankreas kanseri olan hastalara hemen müdahale yapmanın hayati önemini vurgularen, meme kanseri gibi kanser türlerinde ise hemen müdahaleye gerek olmadığını söyledi.

HASTALAR EVLERİNE GÖNDERİLİYOR

“Sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte hastalarımızın hastanelere ulaşımı zorlaştı. Kanser hastalarımızın önemli bir kısmı 65 yaş üzerinde ve bu insanlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Hastalarımızın yollarda güvenlik güçleri tarafından durduruldukları, evlerine geri gönderildikleri haberleri bize geliyor.

Şehirler arası seyahatin yasaklanması da bir diğer sorun. Hastalar Ankara, İstanbul, İzmir gibi daha gelişmiş, daha donanımlı merkezlerin bulunduğu şehirlere gitmek istiyorlar. Ancak buralara seyahat kısıtlı ve yasak.

SORUN HASTANEDE DE DEVAM EDİYOR

Hastaneye ulaşan hastaların da önemli sorunlar yaşadığına değinen Prof. Dr. Anacak şu noktaları vurguladı:

“*Neredeyse tüm büyük hastaneler pandemi hastanesi ilan edildi. Acil olmayan tüm işlemler, ameliyatlar, radyoloji, biyokimya hizmetleri durdu. Dahiliye ve cerrahi branşlardaki hekim hemşire ve sağlık personeli corona virüsü mücadelesinde görevlendirildi. Dolayısıyla hastanelerde corona virüsü dışındaki sağlık hizmetlerine ulaşmak çok zahmetli.

*Hastanın elinde kanser tanısı varsa bir şekilde tedaviye ulaşabiliyor. Ama daha tanı konmamış, sadece bazı yakınmaları olan hastalar için durum oldukça sıkıntılı.

ONKOLOJİ PERSONELİ COVID KLİNİKLERİNDE ÇALIŞMAMALI

*Sağlık Bakanlığı pandemi hastanesi ilan edilen merkezlerde görev yapan personelin dönüşümlü olarak COVID kliniklerinde görevlendirilmesini istedi, buna onkoloji çalışanları da dahil.

Ancak onkoloji çalışanlarının bu kliniklerde nöbet tutmasını çok sakıncalı buluyoruz. Arkadaşlarımız COVID kliniklerinde nöbet tutuyor, ertesi gün bağışıklığı azalmış kanser hastası ile yakın temas içerisinde oluyor. ”

Prof. Dr. Yavuz Alacak, corona virüsüne karşı kanser hastalarının dikkat etmesi gereken noktaları da sıraladı.

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