Sağlık çalışanlarından ek ödeme isyanı: Hakkınız ödenmez dediler, ödemediler!

Sağlık Bakanlığı pandemi döneminde sağlık çalışanlarına Mart, Nisan ve Mayıs aylarında tavandan ek ödeme yapacaklarını açıklamıştı. Ancak, sağlık personelleri ek ödeme noktasında yaşanan ayrımcılığa isyan etti. Ek ödemelerin, performans sistemi baz alınarak adaletsiz biçimde yapılmasına karşı İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Tabip Odası (İTO), Devrimci Sağlık-İş, SES İstanbul Şubeleri ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

“EĞER BİR ÖDEME YAPILACAKSA BU ADALETLİ OLMALI”

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları, sosyal mesafeye dikkat ederek, “Hakkınız Ödenmez Dediler, Ödemediler! Hakkımız Olanı İstiyoruz” yazılı bir pankart açarak, pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını andı. Ardından bir konuşma yapan İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, “Zorlu bir dönem içindeyiz ve sağlık çalışanları olarak bu süreci hep birlikte omuzluyoruz. Elbette bu süreçte önceliğimiz asla ücret olmadı. Ancak, Sağlık Bakanlığı'nın tavandan ek ödeme yapılacağına dair açıklamasının ardından, ödemelerin performans sistemi baz alınarak adaletsiz yapılması bizim için kabul edilemez.

Pandemi sürecinde hekiminden hemşiresine, tıbbi sekreterden teknisyene, güvenlik görevlisine kadar herkes risk altında çalıştı, çalışıyor. Eğer bir ödeme yapılacaksa adaletli dağıtılması gerekiyor. Ödemelerdeki dengesizlik ve adaletsizlikler iş barışını da bozuyor. Bu adaletsizliğin bir an önce giderilmesini talep ediyoruz” dedi.

“10 BİN ÜZERİNDE SAĞLIK ÇALIŞANI HASTALANDI”

Daha sonra eyleme katılan kurumlar adına yapılan ortak basın açıklamasında, on binin üzerinde sağlık çalışanının enfeksiyona yakalandığı belirtilerek, “Covid-19 nedeniyle hasta bakıcısından hekimine, temizlik personelinden güvenliğine 30'un üzerinde sağlık emekçisi yaşamını yitirdi. On binin üzerinde sağlık emekçisi bulaşıcı enfeksiyona yakalanarak hastalandı. Sağlık emekçilerine üç ay süreyle verileceği ifade edilen ek ödemeler performans sistemi baz alınarak yapıldığı için ne yazık ki büyük bir adaletsizliğe neden olmuş, birçok sağlık çalışanı bu ödemeden yararlanamamış, yine birçok sağlık çalışanı cüzi ödemeler alabilmiştir” denildi.

“İNSANCA YAŞAM İÇİN…”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Corona virüsü her yerde ve bu nedenle sağlık emekçilerinin arasında yaptığınız ayrımcılığın ve bu adaletsizliğin ana sebebi olan performans sistemine derhal son verilmeli, Covid-19 pandemisiyle mücadelede görevlerinin gerektirdiği her yerde hizmet yürüten tüm sağlık emekçileri için uzun süredir talep ettikleri yoksulluk sınırının üzerinde temel ücret artışı sağlanmalıdır. Sağlık emekçilerinin talebi üç ay sürecek adaletsiz ek ödeme değil, insanca yaşam için temel ücret artışıdır.”