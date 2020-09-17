Göz kızarıklığı ne zaman Covid-19 işareti olabilir?

Op. Dr. Ali Sipahier, göz kızarıklığının ne zaman Covid-19 işareti olabileceğine ve pandemi de göz sağlığımız için nelere dikkat etmemiz gerektiğine dikkat çekerek, önemli tavsiyelerde bulundu…

EĞER BU BELİRTİLER VARSA…

Enfeksiyon kaynaklı bir göz hastalığı olarak tanımlanan konjonktivit; gözün en dış tabakası ve göz kapaklarının iç yüzeyini saran zarın iltihaplanması olarak tanımlanıyor. Özellikle viral, bakteriyel veya bazen alerjik bir reaksiyon sonucu oluşan konjonktivit, toplumda göz nezlesi olarak biliniyor.

Corona virüsün de gözlerde kızarıklıkla kendini gösteren konjonktivit oluşturduğu gösterilmekle birlikte şu ana kadar yapılan çalışmalarda gözde hastalığın hangi sıklıkta gerçekleştiği konusunda bir fikir birliği yoktur. Ancak kuru öksürük, nefes darlığı, halsizlik ve yüksek ateş gibi virüsün oluşturduğu diğer belirtilere eşlik eden göz kızarıklığı teşhis açısından daha anlamlıdır.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Göz, savunma mekanizmaları sayesinde dış etkenlere ve enfeksiyonlara karşı oldukça korunaklı bir organdır. Gözün bu anlamda zarar görmesi tıpkı diğer organlarda olduğu gibi bağışıklık sisteminin zayıflamasına ya da tolere edebileceğinden fazla mikropla karşılaşmasına bağlıdır. Öncelikle kirli ellerle göz temasından mutlaka kaçınmak gerekir.

GÖZ KURULUĞUNDAN ŞİKAYETÇİYSENİZ…

Pek çok kişinin evden çalıştığı bu süreçte artan bilgisayar-cep telefonu kullanımı ve düzensiz uyku göz kuruluğuna yol açarak, gözün savunma mekanizmasını olumsuz etkiler. Çalışmalar bize ekran başındayken göz kırpma sayısının azalmasına bağlı olarak göz kuruluğunun arttığını gösteriyor. Bu nedenle saat başı 5-10 dakika ara vermek, 20 dakikada bir 20 saniye 20 metre uzağa bakmak, bunu yaparken de göz kırpmayı ihmal etmemek göz sağlığı için faydalıdır. Ancak göz kuruluğu devam ediyorsa göz hekiminin önerisiyle suni gözyaşı kullanılması gerekebilir.

LENS YERİNE GÖZLÜK KULLANIN

Dikkat edilmesi gereken bir nokta da kontakt lens kullanımıdır. Lens kullanımının enfeksiyon riskini artırdığını gösteren bir kanıt olmamakla birlikte gözde kaşınma, batma gibi sebeplerle bu kişilerin göz temasında bulunması olasıdır. Bu süreçte gözlük kullanımı, hem temasın azaltılması hem de damlacık enfeksiyonuna karşı bir bariyer oluşturması nedeniyle daha mantıklı görünüyor. Gözlük kullanmakta sıkıntı çekenlerin ise günlük kullan at lensleri tercih etmeleri ve göz kuruluğunu azaltmak için lens kullanım sürelerini azaltmaları uygun olacaktır.