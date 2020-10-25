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Testi negatif kendisi pozitif olan yanıyor

Doğruluk oranı en fazla yüzde 60 olan PCR testi özel hastanelerle vatandaşı karşı karşıya getiriyor. Devlet PCR’ı negatif olana katkı ödemesi yapmayınca özelde coronadan yatışı verilen hastalar mağdur oluyor.

Özlem ERMİŞ BEYHAN
Güncellenme: 02:47, 25/10/2020
Haberler Sağlık Haber
Testi negatif kendisi pozitif olan yanıyor

Coronavirüs salgınının yoğunlaşması sonrası devletin özel hastanelere verdiği hasta başına destekte PCR pozitif şartı araması, vatandaşların ciddi sıkıntı yaşamasını beraberinde getirdi. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Dr. Reşat Bahat, “Biz tomografide virüsün akciğeri tuttuğunu tespit edip, doğruluk payı yüzde 95'in üzerinde olan tahlillere bakarak hastayı coronavirüs tanısı ile yatırıyoruz, ancak PCR testi negatif çıkarsa hasta kamu desteğinden yararlanamıyor” dedi.

DESTEK ALAMIYOR

Bahat bunun özel hastaneler ile vatandaş arasında büyük çatışmalara neden olduğu konusunda uyardı. Bahat, “Hasta coronavirüs hastası, tedavisini yapıyoruz ancak devlet doğruluk payı en fazla yüzde 60 olan PCR testi pozitif olmadığı sürece ödemeyi yapmıyor” bilgisini verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu coronada hasta başına yatışta günlük toplam 650 TL, yoğun bakımda günlük toplam 1200 TL destek veriyor. PCR testi negatif çıkan coronavirüs hastaları eğer yatışları özel hastanede gerçekleştiyse bu destekten yararlanamıyor ve bedelin tamamını ödemek durumunda kalıyor.

“Özel hastanelerimiz bu konuda vatandaşlarla karşı karşıya kalıyor olmaktan büyük üzüntü duyuyor” diyen Bahat, coronavirüsün birinci dalgasında corona teşhisi konulmuş olmasının destek ödenmesi için yeterli olduğunu, PCR şartı aranmadığını söyledi. Bahat PCR pozitif şartının pandemideki son sıçrama nedeniyle desteğin geri getirilmesi ile hayata geçirildiğini ve geç olmadan bu sıkıntının giderilmesi gerektiğini belirtti.

DOLULUK YÜZDE 60

OHSAD Başkanı Dr. Bahat, halen özel hastanelerde kapasitelerin ancak yüzde 60'ının dolu olduğunu, coronavirüs hastalarındaki artışın, diğer hastalıklardan gelenlerdeki azalma ile dengelendiğini söyledi.

Var olan hastayı korumak için kabul etmeyebilir
Bazı özel hastanelerin coronalı hasta kabul etmediği iddialarını OHSAD Başkanı Dr. Bahat'a sorduk. Bahat bunun bir savaş olduğunu ve tüm sağlık çalışanlarının bu savaşta gönüllü çarpıştığını belirterek şöyle dedi: “Ancak kemik iliği nakli yapılan bir hastane söz konusu ise, oradaki hastaları korumak açısından böyle bir karar alınabilir. Coronavirüs multi disipliner bir hastalık, eğer o hastanede örneğin bir kan merkezi yoksa o sorumluluğu almaması doğrudur. Ancak tüm bunlar şu anki yoğunluklar için geçerli. Kapasiteler dolduğunda tüm hastaneler, tüm hastaları kabul etmek durumunda kalır.”
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Yayınlanma Tarihi:01:00,
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