Testi negatif kendisi pozitif olan yanıyor

Coronavirüs salgınının yoğunlaşması sonrası devletin özel hastanelere verdiği hasta başına destekte PCR pozitif şartı araması, vatandaşların ciddi sıkıntı yaşamasını beraberinde getirdi. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Dr. Reşat Bahat, “Biz tomografide virüsün akciğeri tuttuğunu tespit edip, doğruluk payı yüzde 95'in üzerinde olan tahlillere bakarak hastayı coronavirüs tanısı ile yatırıyoruz, ancak PCR testi negatif çıkarsa hasta kamu desteğinden yararlanamıyor” dedi.

DESTEK ALAMIYOR

Bahat bunun özel hastaneler ile vatandaş arasında büyük çatışmalara neden olduğu konusunda uyardı. Bahat, “Hasta coronavirüs hastası, tedavisini yapıyoruz ancak devlet doğruluk payı en fazla yüzde 60 olan PCR testi pozitif olmadığı sürece ödemeyi yapmıyor” bilgisini verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu coronada hasta başına yatışta günlük toplam 650 TL, yoğun bakımda günlük toplam 1200 TL destek veriyor. PCR testi negatif çıkan coronavirüs hastaları eğer yatışları özel hastanede gerçekleştiyse bu destekten yararlanamıyor ve bedelin tamamını ödemek durumunda kalıyor.

“Özel hastanelerimiz bu konuda vatandaşlarla karşı karşıya kalıyor olmaktan büyük üzüntü duyuyor” diyen Bahat, coronavirüsün birinci dalgasında corona teşhisi konulmuş olmasının destek ödenmesi için yeterli olduğunu, PCR şartı aranmadığını söyledi. Bahat PCR pozitif şartının pandemideki son sıçrama nedeniyle desteğin geri getirilmesi ile hayata geçirildiğini ve geç olmadan bu sıkıntının giderilmesi gerektiğini belirtti.

DOLULUK YÜZDE 60

OHSAD Başkanı Dr. Bahat, halen özel hastanelerde kapasitelerin ancak yüzde 60'ının dolu olduğunu, coronavirüs hastalarındaki artışın, diğer hastalıklardan gelenlerdeki azalma ile dengelendiğini söyledi.