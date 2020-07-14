Yaz aylarında da bağışıklığınızı güçlü tutun

Sıcak havalar vücudunuz için birçok değişikliği de beraberinde getirir. Genişleyen damarlar, solunum ve ter ile artan sıvı kaybı, hareket azlığı ve uyku bozukluğu sıcak yaz günlerinden alacağınız keyfi azaltabilir. İşte tüm bu sorunlarla başa çıkmanız ve pandemi nedeniyle bağışıklığınızı güçlendirmeniz için yapmanız gerekenler…

Yeterince sıvı tüketin

Vücudun sıvı dengesi hızlı değişkenlik gösterir. Su vücudunuzdan toksinlerin atılmasını sağlar ve sizi baş ağrısı, halsizlik, sıkıntılı ruh hali gibi susuzluk yakınmalarından korur. Ayrıca vücuttan su atılmasını artıran aşırı kafein tüketimini kontrol edin.

Güneşlenin

Aktif olmayan pro-vitamin D'ler vücutta güneş ışığı sayesinde aktifleştirildikleri için her gün en az 15 dakika güneş kremi sürmeden önce güneşlenmeye çalışın. Yağlı balıklar, yumurta ve süt D vitaminini aktif formda içerir ve vücut tarafından direkt olarak kullanılabilir.

Dengeli beslenin

Sıcak havalarda termojenik etkisi yüksek et çeşitlerini daha kontrollü, sebze meyve gibi su, vitamin, mineral ve antioksidan kaynağı besinlere ağırlık verin. C vitamini kaynağı üzüm, çilek, böğürtlen, ananas, kavun, yediveren portakal, ıspanak, domates ve maydanoz gibi seçeneklerin yanında yoğurt kefir gibi probiyotik kaynaklarını ekleyin. Zeytinyağlı mevsim sebzeleri ya da taze sebze-meyve sularını da tercih edebilirsiniz. Çok alternatif türetilebilse de mevsime uygun örneğin salatalık, limon, taze zencefilli bir karışım açlık ve susuzluk hissinizi çözebilir.

Bol yeşillik tüketin

Marul, roka, maydanoz, salatalık, semizotu yüzde 92-98 oranın da su içerir. Suyu yiyiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Salatalık yeşillikler vücudumuza kalsiyum, potasyum, C vitamini ve klorofil gibi yakıtlar sağlar. Diğer faydalarının yanı sıra sebzeye rengini de veren klorofil kimyasal olarak hücrelere oksijeni taşıyan kırmızı kan hücrelerinin yapısındaki hemoglobin proteinine benzer.

Karpuz yiyin

Bağışıklığı artıran bir meyvedir. 1 kase karpuz 80 kalori, 270 mg potasyum, günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 30'u ve C vitamini ihtiyacının yüzde 25'ini sağlar. Karpuz ayrıca B6 vitamini içerir ve glutatyon oluşumunu destekler. Glutatyon hücrelerde üretilen bir antioksidandır, oksidatif stresin etkilerini azaltır ve otoimmum hastalıklarla savaşmaya yardımcı birçok etkisi bulunur. Bu vitaminler ve diğer gerekli besin maddeleri bağışıklığın olağan fonksiyonu yerine getirebilmesi için gereklidir.

Egzersiz de önemli

Hareketinizin artması terle vücudunuzdan toksinlerin atılmasını sağlar. Hızlanan dolaşım ile hücreler hareketlenir ve kendinizi daha dinç hissedersiniz. Ayrıca düzenli yapılan egzersizle akciğerlerinizin kapasitesi yükselir. Uyku kaliteniz artar.