Son dakika… Sağlık Bakanı’ndan Corona virüsü açıklaması: Bir hastada H1N1 çıktı

Bakan Koca, şunları söyledi:

* Alınması gereken tüm tedbirleri aldık, vatandaşlarımız endişeye kapılmasın.

* 12 kişi izole edildi, sonuç çıkana kadar bekleniyor.

* Hastamızın dünden bu yana ateşi yok.

* 1 kişide ateş vardı, hastamızda H1N1 (domuz gribi) çıktı.

* Kişisel hijyen kurallarına ellerin sabunla yıkanmasını gripli olanlarla yakın temasın mümkünse olmamasını öneriyorum.

* (Çin’deki Türk vatandaşları) Pekin Büyükelçiliğimize müracaatların olduğunu biliyoruz. Şu an Türk vatandaşımız olarak 25 kişi olduğunu biliyoruz. DHA