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Son dakika… Sağlık Bakanı’ndan Corona virüsü açıklaması: Bir hastada H1N1 çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray'daki Corona virüsü iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Alınması gereken tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Bakan Koca, bir kişide ateş olduğunu ve hastada H1N1 (domuz gribi) çıktığını belirtti.

20:58 -
Haberler Sağlık
Son dakika… Sağlık Bakanı’ndan Corona virüsü açıklaması: Bir hastada H1N1 çıktı

Bakan Koca, şunları söyledi:

* Alınması gereken tüm tedbirleri aldık, vatandaşlarımız endişeye kapılmasın.

* 12 kişi izole edildi, sonuç çıkana kadar bekleniyor.

* Hastamızın dünden bu yana ateşi yok.

* 1 kişide ateş vardı, hastamızda H1N1 (domuz gribi) çıktı.

* Kişisel hijyen kurallarına ellerin sabunla yıkanmasını gripli olanlarla yakın temasın mümkünse olmamasını öneriyorum.

* (Çin’deki Türk vatandaşları) Pekin Büyükelçiliğimize müracaatların olduğunu biliyoruz. Şu an Türk vatandaşımız olarak 25 kişi olduğunu biliyoruz. DHA

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Son güncelleme: 21:03 28.01.2020
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