Virüs korkusuyla bu hastalıkları unutmayın

Corona virüsü salgınının başladığı günden bu yana insanlar virüs kapma korkusuyla hastaneye gitmiyor. Bu durum özellikle kronik hastalıkları olanların sağlığını olumsuz etkiliyor. Peki, pandemide kontrolleri ötelenmemesi gereken hastalıklar nelerdir? Ne zaman hastaneye gidilmesi gerekir? İşte Uzman Dr. Alihan Oral'ın yanıtları…

KİMLER KONTROLLERİNİ AKSATMAMALI?

Kalp ve damar hastalıkları: Özellikle koroner arter hastalığı, hipertansiyon, kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu tanısı olan hastaların rutin kontrollerine devam etmeleri gerekir. Kontroller aksatıldığında bu hastalıklar ilerleyebilir ve birçok komplikasyonla karşı karşıya kalınabilir. Kalp yetmezliği olanların bacaklarında şişlik artışı, nefes darlığı, göğüs ağrısı veya çarpıntı olduğunda mutlaka doktora başvurulmalıdır.

DİYABET (ŞEKER HASTALIĞI)

Hastaların kan şekerlerinin kontrol altında tutulması çok önemlidir. Kan şekerinin seyrini gösteren tetkikler hekim kontrolünde hastanede yapılmalıdır. Kan şekerinin evde ölçülmesi sonucu çok yüksek veya çok düşük olduğu durumlarda vakit kaybedilmeden hastaneye başvurulmalıdır.

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ

Kronik böbrek yetmezliği olan hastaların hem tedavileri hem de takiplerinin aksatılmaması gerekir. Rutin tetkiklerle böbrek fonksiyonları görülmelidir. İdrar çıkışında azalma, yan ağrısı ve idrarda kan görülmesi gibi durumlarda hekime başvurulmalıdır.

KRONİK KARACİĞER VE BAĞIRSAK HASTALIKLARI

Kronik karaciğer hastalıklarından özellikle hepatitler ve siroz; bağırsak hastalıklarından da ülseratif kolit ve crohn hastalığı olanların rutin takibi gerekir. Siroz hastalarında ödem artışı, şuur bulanıklığı veya ateş olması durumunda, ülseratif kolit ve crohn hastalığında ise kanama, ciddi karın ağrısı veya ateş olması durumunda hekime başvurulmalıdır.

AKCİĞER HASTALIKLARI

Kronik Obstrüktif (tıkayıcı) Akciğer Hastalığı (KOAH) ciddi nefes darlığı ile seyreden bir hastalıktır. Yakın takip ve tedavi gerektirirken, bazen ciddi oksijen ihtiyacı da doğurabilir. KOAH hastalarının rutin kontrollerine gitmesi ve hekim kontrolünde solunum fonksiyon testi ile değerlendirilmesi gerekir. Geç kalındığında hastalığın şiddeti ve oksijen ihtiyacı artabilir. Nefes darlığı artışı, koyu renkli balgam, ateş ve şiddetli öksürük olması durumunda vakit kaybetmeden hekime başvurulmalıdır.

KANSER VE ORGAN NAKLİ

Kanser hastaları özellikle kemoterapi veya radyoterapi alan hastaların rutin kontrollerine devam etmeleri gerekir. Kanser hastalarının hem tedavilerinin aksamaması hem kanserin yayılım yapıp yapmadığı ve aynı zamanda tedavinin etkinliği takip edilmelidir. Aynı şekilde organ nakli (böbrek, karaciğer vb.) olanlar da rutin kontrollerine devam etmelidir. Organ nakli hastalarının rutin kontrollerinde ilaçlar düzenlenir ve nakil organın son durumu gözden geçirilir.