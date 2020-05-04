2020 kısa çalışma ödeneği başvuru formu… Kısa çalışma ödeneğine nasıl başvurulur?

Corona virüsü salgını sonrasında hız kazanan kısa çalışma ödeneği başvuruları devam ediyor. İŞKUR üzerinden işverenler çalışanları için kısa çalışma ödeneği başvurusu yapabiliyor. E-Devlet ile yapılabilen başvurular hakkındaki merak edilen tüm detaylar haberimizde. İşte 2020 kısa çalışma ödeneği başvuru formu…

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurularla ilgili açıklamanın www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacağını belirten Bakan Selçuk, “Kısa Çalışma Ödeneği’nin devreye alınması, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nde yer aldı. İŞKUR yönetim kurulumuz da süreci hızlandırmak adına başvuruların yapılabilmesi için bir karar aldı. Kısa çalışma ödemeleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek” diye konuştu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU EKRANI

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU FORMU İNDİR

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURULARI SÜRÜYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “3 milyonu aşkın sigortalımız için 270 bine yakın firmamız Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurdu.” dedi.