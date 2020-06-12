‘Alacak Sigortası’ KOBİ’lere can simidi olacak

Üretim çarklarını küresel ölçekte durma noktasına getiren Covid-19 salgını gündemin ilk sırasındaki yerini hala koruyor. Tahsilat gecikmeleri ve iflaslar, salgın sonrasında da artış hızını hemen kaybetmeyecek gibi gözüküyor. Türkiye'deki işletmeler Ticari Alacak Sigortası sistemi ile 2018 yılında tanıştı. 2019 yılında önce 25 milyon TL ciroya kadar olan KOBİ'ler için uygulamaya konulan Alacak Sigortası'nda 1 Nisan 2020 tarihinde yeni bir boyuta daha geçildi. Bu tarihten itibaren ciro sınırı 125 Milyon TL'ye kadar çıkartıldı. Böylece cirosu 1 Milyon TL'den 125 Milyon TL'ye kadar olan ve ticari hayatın kalbini oluşturan KOBİ'ler bu sigortadan faydalanabilir hale geldi. Özellikle pandemi döneminde bu sigortaya olan talep de arttı.

Devlet Destekli Alacak Sigortası'nın yönetimini ise Türk Re'nin altında konumlandırılan Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi yapıyor. Alacak Sigortasına yönelik talebin son dönemde arttığına dikkat çeken Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi Direktörü Ali Sertaç Canal, “Hem piyasadan gelen talepler hem de pandemi dönemindeki ihtiyaçlar neticesinde Devlet Destekli Alacak Sigortası tüm KOBİ'lerimize açıldı. Yani 2. faz olarak değerlendirdiğimiz orta büyüklükteki işletmeler de bu sisteme dâhil edilerek; KOBİ vasfını taşıyan tüm şirketlerin sigortalı olarak bu üründen yaralanmasının önü açıldı” dedi.

KOBİ’LERİN HAYAT SİGORTASI OLACAK

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası'nı ‘KOBİ'lerin can simidi, KOBİ'lerin hayat sigortası” diye tanımlayan Canal, KOBİ'lerin hem bugünkü ekonomik koşullar altında hayatına sağlıklı devam etmek hem de sağlıklı büyüme adına Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası'nın olmazsa olmaz bir ürün olduğunu söyledi. Canal, bir sigorta ürünü olmasına rağmen aslında Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası'nın 3 tane ürünün birleşmesinden oluşan bir paket ürün olduğunu belirterek, “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası satın alan KOBİ'lerimize aslında risk yönetimi, tahsilat ve tazminattan oluşan üçlü paket sunuyoruz” dedi.

SİGORTA NASIL İŞLİYOR?

Canal, Devlet Destekli Alacak Sigortası'nın nasıl işlediğini ise şöyle anlattı: “Mantık olarak normal sigortalarda hasar oluşana kadar poliçe uyur. Hasar olduğu zaman da poliçesinin karşılığında kişi veya kurum gider sigorta şirketinden tazminatını alır. Bu üründe ise aslında ürünün başlangıcı bir nevi koruyucu hekimlik ile başlıyor. Risk yönetimi dediğimiz, KOBİ'nin hem mevcuttaki müşterileri; hem de dönem içerisinde yeni çalışacağı müşterileriyle ilgili bir risk analizi sunuyoruz. Bu ürün analizi sonrasında kredi limiti tahsis ettiğimiz KOBİ'lerimizin müşterilerini de izliyoruz. Aslında KOBİ'nin alıcılarını risk analizine tabi tutup ardından bunun karşılığında rakamsal bir limit tavsiye edip; sonrasında da bu limitin izlenmesi gibi bir hizmet paketi; bu işin birinci adımı. Yani KOBİ'miz bu ürünü satın alarak ilk önce bir koruyucu hekimlik; ardından bir tedavi imkânı ve tedaviye cevap verilmediği zamanda da o tedavinin masraflarını, zararını karşılıyoruz.”