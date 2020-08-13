Araç muayeneleri için son gün ne zaman? Araç muayene süreleri uzatıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, corona virüsü tedbirleri kapsamında araç muayene süreleri 3 Nisan – 3 Temmuz arasında dolanlar için 17 Ağustos olan yeniden muayene yaptırma süresini 30 Eylül tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Geçtiğimiz aylarda yine aynı tedbirler kapsamında 3 Nisan tarihinde araç muayeneleri ertelenmişti. İşte detaylar…

ARAÇ MUAYENE TARİHİ UZATILDI

3 Temmuz tarihinden itibaren 45 gün süre içerisinde araç muayeneleri gerçekleştirilebilecekti ve son tarih 17 Ağustos olarak açıklanmıştı. Bugün alınan karara göre o kapsamdaki araçların muayene süreleri 30 Eylül tarihine kadar uzatıldı.

NİSAN AYINDA DA ERTELENMİŞTİ

Yine aynı tedbirler kapsamında 3 Nisan tarihinde araç muayeneleri ertelenmişti. Nisan ayında yayınlanan Resmi Gazete'de “Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince muayene süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir.” şeklinde bir açıklama yer almıştı.