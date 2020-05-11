Bağ-Kur’dan ne zaman emekli olurum?

Bağ-Kur’dan ne zaman emekli olacağınızı öğrenmek oldukça kolay. E-devlet sisteminde 4B yani Bağ-Kur ile ilgili aradıklarınızı öğrenebiliriz. Şimdi yapmanız gerekenleri adım adım anlatmaya çalışacağız.

– Öncelikle e-devlet’e şifrenizle beraber giriş yapınız.

– Arama bölümüne ‘Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim’ yazınız.

– Sosyal Güvenlik Kurumu/Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim? Bu bölüme tıklayın.

– Sigorta kolu bölümünde 4B’yi seçiniz.

– ‘Hizmete Başlama Tarihi’ bölümüne Bağ-Kur başlangıç tarihini giriniz.

– Son olarak ‘Sorgula’ butonuna tıklayınız.

– Karşınıza çıkan ekranda kaç yaşında, kaç yıl veya kaç gün prim sayısı ödeyeceğiniz size gösterilir.

E-DEVLET ŞİFRESİNİ NASIL ALABİLİRİM?

Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

E-devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir. Pilot il olan Bolu'da kullanılan elektronik kimlik kartı ile de bu adresten giriş yapılabilir ve şifre oluşturulabilir.

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