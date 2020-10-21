BES’te devlet katkısı 20 milyar TL’ye yaklaştı

Önümüzdeki günlerde 17. yılını geride bırakacak Gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) büyümeye devam ediyor. Vatandaşların daha fazla tasarruf etmesini ve sisteme girişi teşvik etmek için getirilen ‘yüzde 25 devlet katkısı' uygulaması, BES'in 2013'ten beri hızlı büyümesinde etkili olurken, gönüllü BES'te devlet katkısı fon tutarı da 20 milyar TL'ye çok yaklaştı. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) yayınladığı, 9 Ekim tarihli verilere göre sistemde devlet katkısı fon tutarı, 19 milyar 672,8 milyon TL'ye yükseldi. Sistemde, faizli devlet katkısı fon tutarı 17 milyar 961 milyon TL olurken, faizsiz devlet katkısı fon tutarı ise 1 milyar 711,8 milyon TL olarak gerçekleşti. Devlet katkısı fon tutarı bu yıl, geçen yılın sonuna göre 2.4 milyar TL artış kaydetti.

TOPLAM FON TUTARI 132.2 MİLYAR TL OLDU

EGM'nin son verilerine göre, 9 Ekim itibarıyla sistemde toplam katılımcı sayısı 6 milyon 875 bin 81 kişiye ulaşırken, katılımcıların toplam fon tutarı ise 132 milyar 250,3 milyon TL'ye yükseldi. Devlet katkısı fon tutarı ile birlikte sistemde toplam fon büyüklüğü ise 151.9 milyar TL'ye ulaştı. Gönüllü BES'te yüzde 25 devlet katkısı uygulaması 2013 yılı başında başlamıştı.