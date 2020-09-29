Bireysel emeklilik nasıl hesaplanır?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), çalışanların aylık olarak, gelirlerinin bir kısmını düzenli olarak bankaya yatırarak emekli olmasına denmekte. Peki, bireysel emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? Cevabı haberimizde…

BES’TE EMEKLİLİK HAKKI NASIL KAZANILIR?

Otomatik katılımda en az 10 yıl kalan ve 56 yaşını tamamlayan çalışan emekliliğe hak kazanır.

BİREYSEL EMEKLİLİK NASIL HESAPLANIR?

Bireysel emeklilik (BES) hesaplaması çalışanlar tarafından merak edilmektedir. Ancak oldukça basit bir cevabı vardır. Çalışanların prime esas alınacak kazançlarının yüzde 3’ü oranında olur. Bu para çalışanın maaşından otomatik olarak kesilir. Ancak istenirse bu oran 2 katına çıkarabilme veya yüzde 1’e indirebilinir. Katkı payına maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak. En düşük kesinti 53 lira, en yüksek 340 lira olacak.

BELİRLENENİN ÜSTÜNDE ÖDEME YAPABİLİR MİYİM?

Alt limit, prime esas kazancın yüzde 3’ü kadar. Fakat Üst limit çalışan tarafından da belirlenebilir.

BES’E KATKI PAYI VERMEYE ARA VERİLEBİLİR Mİ?

Talep tarihinden itibaren azami 3 aylık süre için ara verilebilir. Bu süre bitiminden önce veya bitiminde tekrar ara verilme talep edilebilir.

BES’TE YAŞ SINIR VAR MIDIR?

BES’e katılmak için belirli bir yaş sınırı bulunmaktadır. Türkiye Sigorta Birliği, yaptığı açıklamada “Uygulamaya dahil olacak iş yerleri belirlenirken, iş yerindeki tüm çalışan sayısına bakılacak. Ancak sisteme sadece 45 yaşını doldurmamış çalışanlar dahil edilmeye devam edilecek” dedi.

ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİKTEN AYRILMAK MÜMKÜN MÜ? NASIL ÇIKILIR?

Çalışanların dahil oldukları BES’ten çıkmaya hakkı vardır. Ancak bunun için yasal bir süre bulunmaktadır. Sisteme giriş yaptıktan ve çalışana bu girişin yapıldığı bildirildikten sonra katılımcı 2 ay içerisinden otomatik BES’ten çıkma talebinde bulunabilir. Katılanlar, cayma isteklerini sonrasında da yapabilirler. BES’ten çıkma isteği sigorta şirketine ulaştıktan 10 gün içinde işlemleri yapılır. Bu süre zarfında toplanan parası katılımcıya iade edilir. Sistemde 10 yıl kalınmışsa gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana birikiminin yüzde 5’i oranında ek devlet katkısı teşviki verecek.