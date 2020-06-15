DASK ücreti ne kadar? DASK nereye yaptırılır? İşte deprem sigortası hakkında merak edilenler…

Deprem bölgesinde olan ülkemizde DASK çok büyük önem taşıyor. Zorunlu Deprem Sigortası olarak bilinen DASK, konut sahiplerinin yaptırması gereken bir sigortadır ve konut sahiplerine önemli koruma sağlar. Bölgeye göre farklılık gösteren DASK hakkında son dönemlerde birçok sorunun cevabı merak ediliyor.

DASK PRİMİ HER YERDE AYNI MI?

Deprem riski taşıyan bölgelere göre değişiklik gösteren DASK sigortası primi, yüksek riskli bölgeler de daha fazla iken, düşük riskli bölgelerde daha azdır.

DASK ÜCRETLERİ NASIL BELİRLENİYOR?

DASK ücretleri Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'yle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleniyor.

DASK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Zorunlu Deprem Sigortası yani DASK poliçesi yaptırmak oldukça kolay. Evinizi dolayısı ile ailenizi güvence altına almak için yapmak istediğiniz DASK sigortası için en yakın sigorta acentesine veya banka şubesine giderek sigortalarını gerekli belgelerle yapabilirler.

DASK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanız için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır:

Sigortalının:



-Adı

-Adresi

-Telefonu

-Cep Telefonu

-T.C. Kimlik Numarası

-Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için)

Sigortalanacak Binanın:

-Açık Adresi

-Tapu Bilgileri

-İnşa Yılı

-Yapı Tarzı

-Toplam Kat Sayısı

-Hasar Durumu

Meskenin (Dairenin):

-Brüt Yüzölçümü (m2)

-Kullanım Şekli

Hatırlatmak isteriz ki, Zorunlu Deprem Sigortası tümüyle beyan esasına dayanır. Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar, sigortalının sorumluluğundadır.

2020'DE DASK ÜCRETİ NE KADAR?

-Birinci bölge 110 TL’den

-İkinci bölge 80 TL’den

-Üçüncü bölge 60 TL’den

-Dördüncü bölge 50 TL’den ve

-Beşinci bölge 40 TL’den az olmayacak. Bu fiyatlar daha önce sırasıyla 95, 70, 55, 45 ve 35 lira şeklindeydi.

Taşınmaz mülkün inşaat ruhsat yılı, 2000 ve öncesi olan binalarda Zorunlu Deprem Sigortası tarife fiyatı yüzde 10 artırılacak.

Zemin üstü toplam kat sayısı 3 veya daha az olan binalarda Zorunlu Deprem Sigortası tarife fiyatı yüzde 10 indirilecek.

Zemin üstü kat sayısı 8 ve üzeri olan binalarda Zorunlu Deprem Sigortası tarife fiyatı yüzde 10 yükseltilecek.

Kat sayısı hesabına zemin kat ve altında kalan bodrum katlar ise dâhil edilmeyecek.

SİGORTASINI 30 GÜN İÇİNDE YENİLEYENLER %10 İNDİRİM ALACAK

Tüm bunların dışında Zorunlu Deprem Sigortası poliçe süresinin sonunda sigortayı en geç 30 gün içinde yenileyenler için ise, yenilenen poliçe için tarife fiyatları üzerinden yüzde 10 indirim yapılacak.