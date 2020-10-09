DASK’ta hasar ve ihbarda ‘online’ dönem başladı

Türkiye dijital dönüşümde hızla yol alıyor. Dijital çağa ayak uydurmak için kamu kurumlarından şirketlere, eğitimden sağlığa her kademede gaza basıldı. Hayata geçirilen yatırımlarla artık her türlü bilgi ve işlem elimizin altında. Dijital dönüşüm yatırımlarına odaklanan DASK'ta da yeni bir dönem başladı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, DASK, Türksat ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin işbirliği ile hayata geçirilen proje sayesinde deprem sonrası hasar ihbarı da hasar dosyası takibi de online olarak yapılabilecek.

BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLIYOR

Dijital mecralarda günlük olarak yayınlanan Gazete Sigorta'da yer alan haberde konu ayrıntıları ile yer alıyor. E-Devlet Kapısı'nda 677 kurumun 5 bin 156 hizmeti online olarak sunuluyor. Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin birçok hizmetine tek bir noktadan erişim imkânı sağlayan e-Devlet Kapısı'nın son verilere göre 50 milyon 20 bin 804 kullanıcı bulunuyor. Dijital dönüşüm kapsamında sürekli yeni hizmetlerin devreye girdiği e-Devlet Kapısı'nda DASK ile ilgili eklenen yeni fonksiyonlar, vatandaşlar için büyük bir kolaylık anlamına geliyor. Devreye sokulan ‘Hasar İhbarı' ve ‘Hasar Sorgulama' hizmetleri olası bir deprem anında mağdur vatandaşların işini kolaylaştırmak için tasarlandı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan duyuruda “DASK'ın yeni hizmetleri ile deprem hasar dosyalarınızın durumunu e-Devlet Kapısı üzerinden görebilir, eksik evraklarınızı iletebilir, hasar ihbarında bulunabilirsiniz” denildi.

HER ŞEY ‘e-DEVLET HASAR SORGULAMA’ EKRANINDA

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi' gerçekleştirdiği projelerle kamuya katkı sağlamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, DASK, Türksat ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin işbirliği hayata geçirilen projeyle, olası bir deprem sonrasında vatandaşların, DASK poliçelerine ilişkin hasar ihbar kayıtlarını oluşturabilecekleri ve hasar ihbarı sonrasında hasar dosyalarına ilişkin tüm süreci e-Devlet Hasar Sorgulama ekranından takip edebilecekleri bir yapı tasarladı” denildi.