Evde emekli maaşı alma başvurusu… Emekli maaşı evden nasıl alınır?

Salgın tedbirleri kapsamında emeklilere “Bankaya gitmeyin” çağrısı yapıldı. Emeklilere, talep ederlerse maaşları evde ödenecek. Peki evde emekli maaşı nasıl alınır?

EVDEN EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?

e-Devlet’te bulunan “Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri/Emeklilik Uygulamaları” başlığı altında, türüne göre “Emekli Banka” değişiklik sekmesinden “PTT Konutta Teslim” seçeneğini seçerek evden emekli maaşınızı alabilirsiniz.

BAZI BANKALARDA DA AYNI HİZMET VAR

Bazı bankalar da evde emekli maaşı ödemesini gerçekleştiriyor. Emekli maaşını evde alma işlemlerini gerçekleştiremeyenler ise 155 ve 156’yı arayarak emniyet güçlerinden ve sosyal yardım kurumlarından destek alabiliyor.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: “Ramazan Bayram ikramiyesini öne aldık. Nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatmış olacak” dedi.