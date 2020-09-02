Eylül ayı kısa çalışma ödeneğinin yatacağı tarihler

Eylül ayında kısa çalışma ödeneğinin yatacağı tarihe çok kısa bir süre kaldı. Bu ay KÇÖ 3-4 Eylül tarihlerinde hesaplarda olacak. Son yapılan açıklamaya göre iki ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği, kasım ayında son bulacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN YATACAĞI TARİHİ TC KİMLİK NUMARASI ETKİLİYOR

Bakan Selçuk, Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren yatırılacağını açıkladı. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatacak olan kısa çalışma ödeneği T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül‘de, 6-8 olanlara ise 4 Eylül‘de ödenecek.

İBAN NUMARASI İŞKUR KAYIT VE GÜNCELLEME

İBAN numarası ödeneğin hesaplara yatması için büyük önem taşıyor. Açıklamaya göre; İşsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesabına yatırılması için ilk önce https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın. Sayfaya girdikten sonra IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız.” Sekmesine giriş yapın. Açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere paranızın yatmak istediği hesabınızın İBAN numarasını yazın. Bilgilendirme metnini okuyup kabul ettikten sonra kaydetme tuşuna basınız. Bu işlemler sonrasında ödeneğiniz hesabınıza yatacaktır.