Kısa çalışma ödemeleri yattı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Corona virüsü salgını nedeniyle olumsuz etkilen milyonlarca işçi ve işverene yardımcı olmak amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenen kısa çalışma ödeneği için asgari 450 gün prim yatırılmış olması ve son 60 gün içinde kesintisiz olarak prim ödemesi yapılmış olması gerekiyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Haziran tarihinde yapılması beklenen Mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin erkene alınarak, bugünden itibaren T.C. Kimlik numaralarının son hanesine göre hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgileri bulunmayanların da PTT üzerinden ödemelerinin yapıldığını hatırlattı.

Buna göre; T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 1 Haziran'da, 2 olanlara 2 Haziran'da, 4 olanlara 3 Haziran'da, 6 olanlara 4 Haziran'da, 8 olanlara da 5 Haziran'da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.

(*) Maksimum alınabilecek kısa çalışma ücretleri

İBAN NUMARASI İŞKUR KAYIT VE GÜNCELLEME

İşsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesabına yatırılması için ilk önce https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın. Sayfaya girdikten sonra IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız.” Sekmesine giriş yapın. Açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere paranızın yatmak istediği hesabınızın İBAN numarasını yazın. Bilgilendirme metnini okuyup kabul ettikten sonra kaydetme tuşuna basınız.

IBAN ekranına Girdiğiniz IBAN’a ait Bankamatik Kartınız yok ise ödeme gününden önce Bankanızdan kartınızı temin ediniz ki ödeme günü gişelere gitmek zorunda kalmayınız.

IBAN 26 karakterden oluşmalıdır. IBAN ‘TR’ ile başlar ve sayılarla devam eder. Boşluk içermez. IBAN kaydetmek için aşağıdaki kutuyu doldurunuz ve ‘IBAN Kaydet’ düğmesine basınız. IBAN silmek için ‘IBAN Sil’ düğmesine basınız. Kayıtlı IBAN’ınız silinir.