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Pandemi sosyal destek sonuçları belli oldu mu? e-Devlet 1000 TL başvuru ve başvuru sorgulama linki…

Türkiye, corona virüsü mücadele kapsamında yürürlüğe alınan ‘Pandemi sosyal destek’ yardımların hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhtiyaç sahipleri, 1000 TL nakdi olarak yapılacak yardımlardan nasıl yararlanabileceğini araştırıyor. 3 kısım olarak planlanan ve ilk iki kısmı vakıflar aracılığıyla belirlenen ailelere yapılan yardımlar sonrası, 3. faz başvuruları ise e-Devlet üzerinden yapılıyor. Pandemi 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Başvuruların devam ettiği 1000 TL yardımlardan kimler yararlanabilir? 1000 TL yardım başvuru sonuçları açıklandı mı? e-Devlet üzerinden sosyal yardım başvurusu sayfasına nasıl ulaşılır? İşte ihtiyaç sahibi kişilerin merak ettiği soruların cevapları…

14:10 -
Haberler Sigorta
Pandemi sosyal destek sonuçları belli oldu mu? e-Devlet 1000 TL başvuru ve başvuru sorgulama linki…

Corona virüsü sebebiyle ekonomik olarak çok zor günler geçiren vatandaşlar, devlet kanalı ile yapılacak olan yardımlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hükümet yetkilileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla, ihtiyaç sahibi ailelere 1000 TL olarak nakdi yardımda bulunulacağını açıkladı. Pandemi sosyal destek yardımları hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;

‘* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok’ yapabilir.

E-DEVLET YARDIM BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ…

Foto: Shutterstock

PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIMLARINDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması;

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

AYNI HANEDEN SADECE BİR KİŞİYE

Pandemi sosyal destek yardımları kişi bazlı değerlendirilmeyecek. Başvurular haneye göre kabul edilecek veya edilmeyecek. 1000 TL nakdi yardımlardan aynı hanede yaşayan sadece bir kişi yararlanabilecek.

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sosyal yardım parası başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA LİNKİ

Foto: Shutterstock

PANDEMİ SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN OLACAK?

Bakanlık sosyal yardımların üç kısımda ödeneceğini belirtmişti. 1. faz ödemeleri aybaşında hesaplara geçmişti. 2. faz ödemeleri ise geçtiğimiz hafta başlamıştı. Bu ödemelerin de bu hafta içinde bitmesi gerekiyor. e-Devlet üzerinden başvuru yapılan 3. Faz sosyal yardım ödemelerinin de Mayıs ayı içerisinde ödeneceği tahmin ediliyor.

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