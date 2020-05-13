Temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sorgulama nasıl yapılır? 10 bin TL destek kredisi başvuru şartı ne?

Corona virüsü sebebiyle devlet destekli üç kamu bankasının başlattığı bireysel temel ihtiyaç destek kredisi başvuruları sürüyor. Aylık geliri 5 bin TL altında olan kişilerin başvuru yapabildiği destek kredisi maksimum 10 bin TL’ye kadar kullanılabiliyor. 36 ay taksit ve 6 ay ödemesiz kredi imkanı sunan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın bireysel temel ihtiyaç destek kredisi başvuruları hakkındaki tüm detaylar haberimizde. İşte destek kredisi başvuru sorgulama linkleri…

TEMEL DESTEK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA

1 Nisan'da başlayan Temel ihtiyaç destek kredisi başvurularına yoğun ilgi olduğu biliniyor. Bankaların ilgili birimleri, kredi başvurularını sonuçlandırmak için çalışıyor. Temel ihtiyaç kredisine başvuru yapan vatandaşlar, aşağıdaki linkler aracılığıyla sonuçları kontrol edebilir…

Halkbank başvurularını sorgulamak için Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Krediler-Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama-Başvurularım-Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarıyla kontrol sağlanabilir.

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI

VAKIFBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Temel ihtiyaç destek kredisine başvuran vatandaşların merakla beklediği sorunun cevabı belli oldu. Krediye başvuru yapan kimselere bilgilendirme mesajları gelmeye başladı. Başvuru yapan vatandaşlara SMS yoluyla bilgi gitmeye başladı.

TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ NASIL KULLANILACAK?

Krediye başvuru yapan ve olumlu sonuçlandığına dair SMS yoluyla bilgilendirilen vatandaşlar, bankaların mobil uygulamaları üzerinden kredileri aktif hale getirebilecek. Kredisi onaylanan kişilerin, krediyi aktif hale getirmesi için şu yolları uygulaması gerekir;

Uygulamalardaki ‘İhtiyaç Kredisi' sekmesine tıklayarak, ‘Temel destek ihtiyaç kredisini seçin. Sonrasında ise talep ettiğininiz miktarı ve vade sayısını seçmeniz gerekiyor. Devam sekmesine basarak işlemi sonuçlandırın.