Bilim insanları corona virüsü testi yapan robot tasarladı

Danimarka Güney Üniversitesi’nde araştırma yapan bilim insanları, virüsün sağlık çalışanlarına bulaşma riskini azaltmak için yapay zeka destekli robot tasarladı.

Reuters’ta yer alan habere göre, hastanın kimlik kartındaki kayıtları sisteme işleyen robot, ardından corona virüsü test kiti hazırlayarak hastaya uyguluyor.

Yapay zeka ile desteklenen robotu tasarlayan ekibin başında bulunan Profesör Thiusius Rajeeth Savarimuthu, robotu ilk önce kendi üzerinde test etti.

Yüzünü plastik çerçeveye yerleştiren Savarimuthu’nun ağzından numune toplayan robot, işlem sırasında kameralarını kullanarak hareket etti.

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