Boston Dynamics’e Kore’den müşteri var

Soft Bank Grubu çatısı altında faaliyet gösteren ve son yıllarda oldukça popüler olan robot üreticisi Boston Dynamics, Hyundai Motor Company tarafından satın alınacağı konuşuluyor.

İki taraftan da henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak Bloomberg’de yer alan habere göre Boston Dynamics’in tüm kontrolü 1 milyar dolar karşılığında Hyundai’ye geçecek.

Şartlar üzerinde konuşulduğu ve henüz kesinleşmediği için iki taraftan da kesin satış yapıldığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak iki taraf da kısa birer mesaj yayınladı. Hyundai Motor, “Sürekli olarak çeşitli yatırım ve ortaklık fırsatlarını araştırıyoruz” dedi. Boston Dynamics ise, “Çalışmalarımız, şirketimizle daha derin bir ticari ilişki keşfetmekle ilgilenen ortakları heyecanlandırmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

7 YILDA 3 DEFA SATILDI

Massachusetts Institute of Technology’den 1990’ların başında ayrılan Boston Dynamics, Google tarafından 2013 yılında satın alınmıştı. Bu arada bağımsız olarak faaliyetlerini sürdüren firma 2017 yılında da SoftBank grubuna satıldı. Satış gerçekleşirse firma son 7 yılda 3 defa el değiştirmiş olacak.

Boston Dynamics bir şirketten çok bir araştırma firması gibi çalışıyor. Teknolojik anlamda önemli projelere imza atan firma tuhaf ama kârsız robotlarla gündem olmayı başarıyor. Manevra kabiliyetine sahip olan köpek benzeri robotlar sosyal medyada oldukça dikkat çekti. Ancak şirketin kârlılığı konusunda eleştiriler var.

NEW YORK POLİSİ KULLANIYOR

Boston Dynamics’in ürettiği köpeğe benzer Spot robotu, New York Polisi tarafından Covid-19 sonrasında depolarda malzeme taşımak için kullanılmaya başlandı. Ancak robotların fiyatının çok yüksek olduğu yönünde değerlendirmeler var.