Cyberpunk 2077 oynanış videosu yayımlandı! Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak?

Son zamanların en fazla konuşulan oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077’nin yeni oynanış videosu yayımlandı. Çıkış tarihinin de belli olduğu Cyberpunk 2077’nin görüntüleri oyun meraklılarını heyecanlandırdı. Cd Projekt Red şirketi tarafından bir süre önce çıkış tarihi ertelenen Cyberpunk 2077 oyunu 19 Kasım 2020 tarihinde piyasaya sürülecek. Bu akşam yapılan yayın ile Cyberpunk 2077’ın oynanışı yayımlandı. İşte Cyberpunk 2077 oynanış videosu…

Geçtiğimiz aylarda yayımlanan oynanış videosu demosunda Matrix ve John Wick filmlerinin baş oyuncusu Keanu Reeves’in yer alması çok konuşulmuştu. Bu akşam ise yeni oynanış videosu paylaşıldı. İşte oyundan görüntüler…

CYBERPUNK 2077 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cyberpunk 2077, Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 4, Stadia, Microsoft Windows platformlarında 19 Kasım 2020 tarihinde piyasaya çıkacak.

CYBERPUNK 2077 OYUNU HAKKINDA BİLGİLER

Cyberpunk 2077, geliştiriciliğini ve yayımcılığını CD Projekt Red’in yaptığı rol yapma türündeki video oyunudur. İlk çıkış tarihi 16 Nisan 2020 olarak açıklanıp ardından 17 Eylül 2020’ye ertelenen oyunun, bir ertelemenin daha ardından 19 Kasım 2020’de Microsoft Windows, PlayStation 4, Stadia ve Xbox One için piyasaya sürülmesi planlanmaktadır. Cyberpunk serisinden uyarlanan oyun, altı farklı bölgeye sahip distopik açık dünya olan Night City’de geçmektedir. Oyuncular, birinci şahıs bakış açısıyla oynayacakları oyunda bilgisayar korsanı, mekanik beceri, menzilli silah kullanımı ve yakın dövüş gibi seçeneklere sahip paralı asker V karakterini canlandıracak. Oyunu hem birilerini öldürerek hem de kimseyi öldürmeden bitirmek mümkün olacak.

Cyberpunk 2077, stüdyonun önceki oyunu The Witcher 3: Wild Hunt’ın çalışan sayısından daha fazla, yaklaşık 500 kişiyle ve REDengine 4 kullanılarak geliştirilmiştir. Oyun için Polonya’nın Wrocław kentinde yeni bir bölüm açıldı ve geliştirme aşamasına yardımcı olması için Digital Scapes, Nvidia ve QLOC ile ortaklık kuruldu. Cyberpunk’ın yaratıcısı Mike Pondsmith danışman olarak görev almaktadır. Ayrıca aktör Keanu Reeves’in oyunda bir rolü vardır.