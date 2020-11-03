Disney’in robotu korkutuyor

Walt Disney çalışanları insanlarınkine çok benzeyen bakışlara sahip bir robot geliştirdi. Gözler, göz kapakları ve kaşlarla birlikte tamamlanan bu robotun bakışları gerçekten insana benziyor.

Robotun göğsüne monte edilen sensörler ve motorlar, ne zaman ve nasıl hareket etmesi gerektiğine yardımcı oluyor. Robotta yer alan motorlar nefes alma, göz kırpma ve seğirmeler gibi hareketleri, “zamanla daha karmaşık ve gerçeğe benzer şekilde yapılmasına” izin verecek şekilde çalışıyor.

DISNEY İLK MEKANİK KUŞU 1950’DE YAPTI

Walt Disney tam 97 yıl önce kuruldu. Firma 1950’lerde Disney seyahatlerinde mekanik küçük bir oyuncak kuş üretti ve bu da canlıları taklit etmek için oluşturulan yeni yapılar yapma fikrini ateşledi. Bugüne geldiğimizde, firmanın ürettiği robotlar tüm dünya tarafından merakla takip ediliyor.

Disney Imagineers sistemleri iyileştirmek için aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Son ürettikleri robotta kullanılan bakış ve mimik taklitleri robotları daha fazla insanlara benzetiyor.

NESNELERİ TANIYABİLİYOR

Üretilen robot, boyun, göz, göz kapakları ve kaşlarını kullanabiliyor. Bunların tümü 100Hz gerçek zamanlı döngüde çalışan özel bir yazılımla kontrol ediliyor. Robotun göğsündeki kamera, görüş açısını ve burada yer alan nesneleri tanımasına yardımcı oluyor.

Geliştirilen robotun, “Davranış Seçim Motoru” adı verilen farklı bir katmanı daha var. Bu sayede robot davranışını yönlendirmekle görevlendirilmiş. Bu sayede okuma, göz atma, angaje etme onaylamayı yapabiliyor.

Robotu geliştiren mühendisler, robotla temasa geçen kişilerin olay yerinden ayrılmasıyla, robotların o kişiye ait olan bilgileri otomatik olarak sileceğini açıkladı. Bu sayede robot, her konuğu özellikle de gözlerinin ve burunlarının yerlerini karakterize ederek tanımlıyor, böylece daha iyi bir etkileşim kurabiliyor.